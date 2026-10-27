La visita del papa León XIV a Perú está cada vez más cerca y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que nueve vehículos que estarán destinados al traslado del Sumo Pontífice durante su visita al país contarán con una identificación especial.

La medida establece la denominada Placa Pontificia como un distintivo simbólico por la llegada del Sumo Pontífice al país, prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 609-2026-MTC/01.02, que autoriza el uso excepcional de estas placas de exhibición del 1 al 17 de noviembre de 2026.

La iniciativa surgió a partir de una solicitud presentada por la Asociación Automotriz del Perú (AAP), a través de la Carta N.° 189-2026/AAP-GG, a pedido de General Motors Perú S. A.

La petición contempló la fabricación y utilización de placas especiales para identificar las unidades que transportarán al Papa durante sus actividades en el país.

Estos procedimientos estarán exentos del pago de costos, gastos y derechos administrativos. Asimismo, el uso de las placas deberá cumplir con el Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje y las normas complementarias aplicables.