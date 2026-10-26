El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, descartó este lunes 26 de octubre que exista un desabastecimiento de alimentos en los mercados de Lima, pese al incremento de precios de diversos productos de primera necesidad.

En declaraciones a Exitosa Noticias, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) explicó que el abastecimiento de la capital se mantiene dentro de sus niveles habituales, con un ingreso diario de entre 7.000 y 8.000 toneladas de alimentos.

Vinelli sostuvo que el encarecimiento de los productos responde principalmente al aumento de los costos de producción y transporte, y no a una falta generalizada de mercadería en los principales centros de abasto.

Midagri asegura que ingresan hasta 8.000 toneladas de alimentos diariamente a Lima

El ministro señaló que los volúmenes de productos agrícolas que llegan a los mercados mayoristas de la capital permanecen dentro de los rangos considerados normales por su sector.

Según explicó, esta información permite diferenciar el incremento de los precios de una situación de escasez de alimentos, que podría presentarse si se interrumpe el transporte de productos.

El titular del Midagri también advirtió sobre el riesgo de especulación en los mercados y consideró necesario brindar información a la ciudadanía para evitar interpretaciones equivocadas sobre la disponibilidad de productos.

De acuerdo con sus declaraciones, el ingreso regular de mercancías es uno de los principales indicadores que utiliza el sector para evaluar la situación del abastecimiento alimentario.

¿Por qué están subiendo los precios de los alimentos en Lima?

Vinelli explicó que el incremento del precio internacional del petróleo ha provocado mayores costos en diferentes etapas de la cadena de producción y distribución de alimentos.

Según el funcionario, durante varias semanas de 2026 el barril de petróleo superó los 100 dólares, situación que repercutió en el costo de los combustibles, los fertilizantes y la logística empleada para trasladar los productos agrícolas.

Estos mayores gastos pueden trasladarse a los precios que pagan los consumidores, incluso cuando el volumen de alimentos disponibles en los mercados se mantiene estable.

El ministro insistió en que el incremento de precios observado no debe interpretarse automáticamente como una señal de desabastecimiento.

Gobierno busca evitar bloqueos de carreteras por derrumbes

El titular del Midagri también se refirió a los deslizamientos registrados en el distrito de Atico, provincia de Caravelí, región Arequipa, que representan un riesgo para el tránsito de vehículos y el transporte de productos hacia Lima.

Vinelli señaló que el Gobierno ha dispuesto maquinaria en puntos estratégicos para atender emergencias y reducir los periodos de interrupción del tránsito.

Como ejemplo, indicó que en agosto se necesitaron aproximadamente cinco días para atender un derrumbe, mientras que el incidente ocurrido el viernes 23 de octubre fue solucionado en cerca de una hora, según su versión.

El funcionario precisó que se dejó maquinaria en la zona de La Planchada, con el objetivo de responder rápidamente ante nuevos deslizamientos.

Fenómeno El Niño podría afectar el traslado de alimentos a Lima

Aunque el ministro descartó una situación actual de escasez, reconoció que los efectos del fenómeno El Niño podrían comprometer el abastecimiento si las lluvias provocan daños en carreteras o puentes.

En declaraciones anteriores, Vinelli advirtió que una eventual interrupción de las principales vías de transporte podría impedir la llegada regular de productos agrícolas a los centros de distribución.

Por ello, el Ejecutivo viene anunciando acciones preventivas para mantener la transitabilidad en las carreteras y responder a posibles emergencias climáticas.

El funcionario también señaló que el Gobierno monitorea la producción agrícola para identificar posibles variaciones en las cosechas durante los próximos meses.

Midagri monitorea producción de frutas ante posibles efectos de El Niño

En una entrevista con El Comercio difundida este lunes, Vinelli advirtió que hacia finales de 2026 podría registrarse una disminución de la producción de arándanos, uvas, mangos y limones debido a los efectos del fenómeno climático.

Sin embargo, precisó que todavía no cuentan con indicadores suficientes para determinar que estas eventuales afectaciones serán significativas.

El ministro sostuvo que se realiza un seguimiento de las siembras y que las autoridades observarán la germinación y el desarrollo de los cultivos durante las próximas semanas.

Así, el Gobierno diferencia la situación actual de los mercados, donde afirma que no existe desabastecimiento, de los riesgos que podrían presentarse si se producen interrupciones del transporte o daños en la producción agrícola.