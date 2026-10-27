Una delegación del Vaticano llegó a Lima la noche del lunes 26 de octubre para supervisar los preparativos del viaje apostólico del papa León XIV al Perú, programado del 11 al 16 de noviembre de 2026. La comitiva desarrollará inspecciones en diferentes localidades del país para evaluar las condiciones logísticas y de seguridad de las actividades pontificias.

De acuerdo con información de RPP, los representantes de la Santa Sede arribaron aproximadamente a las 7:00 p.m. a la Nunciatura Apostólica, ubicada en el distrito limeño de Jesús María, con resguardo de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Los delegados fueron recibidos por monseñor Paolo Rocco Gualtieri, nuncio apostólico en el Perú, quien participa en las coordinaciones relacionadas con la visita del sumo pontífice.

Delegación del Vaticano inspeccionará la iglesia Las Nazarenas

Según detalló RPP, la agenda de trabajo de la comitiva comenzará este martes 27 de octubre con una visita de inspección a la iglesia Las Nazarenas, en el Centro de Lima.

En ese lugar, los representantes del Vaticano tienen previsto reunirse con el cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, arzobispo de Lima, para abordar aspectos relacionados con la organización de las actividades religiosas.

La inspección forma parte de las evaluaciones destinadas a verificar las condiciones de los espacios donde se desarrollarán los encuentros del pontífice con autoridades, representantes de la Iglesia católica y fieles.

Comitiva viajará a Cusco, Pucallpa y Chiclayo

Después de las actividades en Lima, los representantes de la Santa Sede continuarán su recorrido por distintas regiones del país.

Para el jueves 29 de octubre están previstas inspecciones en las ciudades de Cusco y Pucallpa, donde el papa León XIV desarrollará actividades pastorales durante su permanencia en territorio peruano.

El viernes 30 de octubre, la delegación se trasladará a Chiclayo, en la región Lambayeque, ciudad donde Robert Francis Prevost, actual papa León XIV, ejerció su ministerio como obispo entre 2015 y 2023.

Los desplazamientos permitirán revisar aspectos logísticos de los escenarios previstos para la visita papal, aunque todavía no se han detallado públicamente todos los puntos que serán inspeccionados.

Representantes de la Santa Sede también visitarán Cajamarca

La agenda de supervisión continuará durante el fin de semana en la región Cajamarca, especialmente en Santa Cruz de Succhabamba, localidad incluida en el itinerario oficial del pontífice.

En este lugar, León XIV tiene programada una misa el sábado 14 de noviembre, a las 11:00 a.m., según el programa publicado por la Santa Sede.

Tras completar las inspecciones en el norte del país, los integrantes de la delegación retornarán a Lima para concluir las coordinaciones.

De acuerdo con RPP, la comitiva tiene previsto salir del Perú el lunes 2 de noviembre con dirección a Argentina, como parte de los preparativos de la gira apostólica por Sudamérica.

¿Cuándo llegará el papa León XIV al Perú?

El Vaticano ha programado la llegada del papa León XIV a Lima para el miércoles 11 de noviembre, a las 5:30 p.m., procedente de Argentina.

Ese día, el pontífice participará en actividades oficiales en Palacio de Gobierno y en un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Su recorrido por territorio peruano también contempla actividades en Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.

La visita concluirá el lunes 16 de noviembre con una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, programada para las 10:30 a.m.

La llegada de la delegación vaticana constituye una nueva etapa de coordinación antes del viaje del pontífice, mientras las autoridades eclesiásticas y los organismos involucrados ultiman los preparativos para las actividades previstas en el país.