La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que el Gobierno destinará S/ 6,000 millones exclusivamente a la construcción de colegios durante 2027, como parte de las inversiones previstas para mejorar la infraestructura educativa del país.

La mandataria precisó que estos recursos forman parte de los S/ 18,000 millones adicionales al presupuesto público de 2027, contemplados por el Ejecutivo para enfrentar el impacto económico del fenómeno El Niño.

El anuncio fue realizado este martes 27 de octubre durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de la institución educativa José María Arguedas, ubicada en el distrito limeño de Santa Anita, donde los estudiantes y docentes llevan más de diez años utilizando aulas temporales.

Gobierno anuncia inversión educativa ante el fenómeno El Niño

Durante su intervención, Fujimori recordó que el Ejecutivo presentó, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), un paquete de medidas económicas para enfrentar los posibles efectos de las condiciones climáticas.

La presidenta explicó que se trata de un paquete anticíclico, diseñado para responder al impacto que podría generar el fenómeno El Niño sobre la economía nacional.

“Hace una semana anunciamos con el ministro de Economía un paquete anticíclico, así lo hemos denominado, debido a la fuerza en la que viene el fenómeno El Niño y el golpe económico que este puede dar. El Gobierno va a responder con más fuerza”, manifestó la jefa de Estado, según informó la Agencia Andina.

Los S/ 6,000 millones anunciados estarán destinados a proyectos de construcción de instituciones educativas, aunque todavía no se ha detallado cómo se distribuirá este presupuesto entre las diferentes regiones del país.

Keiko Fujimori proyecta 2,000 colegios nuevos y 3,000 renovados

La mandataria también presentó los objetivos de infraestructura educativa de su gestión, que contemplan la construcción de 2,000 colegios nuevos y la renovación de otros 3,000 establecimientos.

Según explicó, estas intervenciones no estarán limitadas a la construcción de aulas, sino que buscarán incorporar espacios y servicios para mejorar las condiciones de enseñanza.

Entre las características anunciadas figuran bibliotecas, laboratorios y talleres productivos, donde los estudiantes de los últimos años de educación escolar puedan adquirir conocimientos relacionados con diferentes oficios.

La presidenta sostuvo que la propuesta también incluye conectividad satelital, con el propósito de facilitar el acceso a información y recursos digitales para docentes y escolares.

Colegios tendrán bibliotecas, laboratorios y conectividad satelital

Fujimori indicó que la modernización de los establecimientos educativos busca integrar infraestructura física y acceso a herramientas tecnológicas.

“Nuestra mirada no solamente va en la infraestructura de 2,000 colegios nuevos y 3,000 colegios renovados, sino también con una conectividad, conectividad satelital, que permita obtener información a velocidad rápida”, señaló durante la ceremonia.

La mandataria añadió que esta conectividad permitiría a los profesores continuar con su preparación y a los estudiantes acceder a contenidos relevantes para su formación académica.

Asimismo, mencionó que las medidas educativas de su gestión incluyen un reglamento de disciplina, que, según afirmó, ha tenido una recepción favorable entre docentes, padres de familia y alumnos.

Colegio José María Arguedas lleva más de diez años en aulas temporales

La actividad presidencial se desarrolló en la institución educativa José María Arguedas, en Santa Anita, donde se realizó la colocación de la primera piedra para su nueva infraestructura.

De acuerdo con la información difundida por la Agencia Andina, los estudiantes y profesores del plantel han desarrollado sus actividades en aulas temporales durante más de una década.

Fujimori señaló que este establecimiento forma parte de los proyectos con los que el Gobierno busca impulsar la modernización de la infraestructura escolar, incorporando ambientes destinados al aprendizaje académico y a la formación práctica.

La presidenta afirmó que la educación constituye una de las prioridades de su administración y que las inversiones anunciadas buscan contribuir al desarrollo de niños y adolescentes.

“Para nosotros, la educación será uno de los legados más importantes que dejemos, porque apostar por nuestros niños y adolescentes es apostar no solo por el futuro, es apostar por el presente de nuestro país”, expresó.

El anuncio de los S/ 6,000 millones corresponde a recursos previstos para 2027. Aún está pendiente conocer la relación de colegios beneficiados, el cronograma de ejecución y la distribución territorial de los proyectos, así como los plazos de cumplimiento de la meta de 2,000 establecimientos nuevos y 3,000 renovados.