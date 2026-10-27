Luis Galarreta quedará a cargo del Despacho Presidencial durante los viajes al extranjero que realizará la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador y España.

Cabe mencionar que esta medida fue oficializada mediante la Resolución Suprema Nº 307-2026-PCM, luego de que el Senado autorizara las salidas de la mandataria del territorio nacional.

Las encargaturas se aplicarán en dos periodos: del 28 al 31 de octubre y del 2 al 6 de noviembre de 2026. Debido a que Galarreta también ocupa la Presidencia del Consejo de Ministros, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, asumirá interinamente la conducción de la PCM mientras dure la ausencia de la jefa de Estado.

Keiko Fujimori viajará al extranjero

La presidenta viajará a Madrid, España, del 2 al 6 de noviembre para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

Entre el 3 y el 5 de noviembre, tiene previsto intervenir en la sesión plenaria, sostener reuniones bilaterales con otros líderes internacionales, asistir a ceremonias protocolares y participar en las sesiones del Encuentro Empresarial paralelo a la cumbre.

Su agenda contempla una reunión privada con el presidente Nayib Bukele, encuentros con ministros de Justicia y Seguridad Pública, Salud, y Educación, Ciencia y Tecnología, además de visitas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el Hospital Rosales y una escuela emblemática.