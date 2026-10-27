Juntos por el Perú (JP) busca que, durante su visita al país, el papa León XIV sostenga un encuentro con el expresidente Pedro Castillo, hoy preso en el penal de Barbadillo por su fallido golpe de Estado. El grupo de izquierda redactó una carta con la finalidad de enviarla al sumo pontífice. Sin embargo, por ahora, el documento se quedó en suspenso.

DETALLES

La misiva redactada por JP tiene como asunto: “Solicitud de visita de caridad pastoral al expresidente Pedro Castillo Terrones”.

En el escrito, senadores del bloque piden que el Santo Padre, dentro de su agenda apostólica y como gesto de caridad, pueda visitar al exmandatario. Incluso, apelan a un versículo de la Biblia en el que Jesús se identifica con los más vulnerables y necesitados.

“Estuve desnudo y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí”, reza el documento, citando a Mateo capítulo 25, versículo 36.

Consultado por el oficio, el líder de JP y jefe del Gabinete de Asesores de la bancada, Roberto Sánchez, indicó a Correo no tener conocimiento de la misiva.

Sin embargo, una fuente de JP en el Senado confirmó a Correo la autenticidad del documento, pero explicó que si bien este se redactó y firmó, se dejó “sin efecto” por ahora. Agregó que esta última decisión le fue comunicada la tarde de ayer.

Aseguró, esto se debe a que Juntos por el Perú ha notado la apretada agenda que tendrá el papa en el país; por lo tanto, se evalúa si enviarán o no el oficio.

Castillo Terrones cumple una condena de 11 años y cinco meses de prisión por su frustrado golpe de Estado del año 2022.