Preparar una pasta con la textura adecuada y una salsa bien integrada no depende únicamente de los ingredientes. La cantidad de agua, el tiempo de cocción y la forma de combinar los elementos pueden marcar la diferencia entre un plato cotidiano y uno con resultados similares a los de un restaurante.

En el marco del Día Mundial de la Pasta, que se celebra cada 25 de octubre, Miguel Hernández, chef ejecutivo de Osteria Convivium, comparte cinco recomendaciones para conseguir una pasta al dente y aprovechar mejor los ingredientes disponibles en casa.

“Una buena pasta no depende necesariamente de una receta complicada. La clave está en respetar la cocción, elegir una salsa que acompañe su forma y lograr que ambos elementos se integren”, señala el cocinero.

1. Utiliza suficiente agua y espera a que hierva

Uno de los errores frecuentes al cocinar pasta es colocarla en una olla con poca agua o antes de que alcance el hervor.

Hernández recomienda utilizar, como referencia, un litro de agua por cada 100 gramos de pasta seca. Esta proporción facilita la cocción y permite que las piezas se muevan dentro de la olla.

Una vez que el agua hierva, se debe añadir sal y luego incorporar la pasta.

También es importante removerla durante los primeros minutos para evitar que las piezas se adhieran entre sí o al fondo de la olla.

2. Respeta el tiempo de cocción y busca la textura al dente

El tiempo indicado en el envase es una referencia útil, pero no sustituye la comprobación directa de la textura.

El chef aconseja probar la pasta cuando se aproxime el final de la cocción.

Una pasta al dente debe ofrecer una ligera resistencia al morderla, sin estar excesivamente blanda ni presentar un centro duro.

Si se terminará de cocinar junto con la salsa, conviene retirarla del agua un poco antes del tiempo habitual.

Esto permite completar la cocción en la sartén y favorecer que los sabores se integren.

3. No agregues aceite al agua de cocción

Añadir aceite al agua es una costumbre extendida en algunos hogares, pero no es necesario para evitar que la pasta se pegue.

Según Hernández, el movimiento del agua y remover durante los primeros minutos son suficientes para reducir este problema.

Además, el aceite puede quedar sobre la superficie de la pasta y dificultar que algunos tipos de salsa se adhieran correctamente.

Por ello, la recomendación es utilizar agua, sal y una olla con espacio suficiente, sin incorporar aceite durante el hervor.

4. Reserva una taza del agua de cocción

Uno de los trucos más útiles para conseguir una salsa bien integrada consiste en guardar parte del agua en la que se cocinó la pasta.

Antes de escurrirla, el chef recomienda reservar aproximadamente una taza de ese líquido.

El agua contiene almidón liberado durante la cocción, lo que puede ayudar a ligar la salsa y mejorar su textura.

La técnica consiste en añadir pequeñas cantidades a la sartén mientras se mezcla la pasta con la salsa, hasta conseguir la consistencia deseada.

Este procedimiento resulta especialmente útil en preparaciones con aceite de oliva, queso, mantequilla o salsas que necesitan integrarse sin recurrir a grandes cantidades de crema.

5. Elige la forma de pasta según el tipo de salsa

No todas las variedades de pasta funcionan de la misma manera con una salsa.

Su forma, grosor y textura influyen en cómo retienen los ingredientes y en la sensación final de cada bocado.

Hernández recomienda considerar estas combinaciones:

Espaguetis y linguini: Su forma larga permite combinarlos con salsas ligeras, preparaciones a base de aceite o salsas cremosas.

Su forma larga permite combinarlos con salsas ligeras, preparaciones a base de aceite o salsas cremosas. Rigatoni y penne: Su estructura tubular permite retener salsas más espesas y preparaciones con trozos de ingredientes.

Su estructura tubular permite retener salsas más espesas y preparaciones con trozos de ingredientes. Fusilli: Las espirales ayudan a atrapar aderezos y pequeños ingredientes, como vegetales picados o trozos de queso.

Estas combinaciones son orientativas y pueden adaptarse a las preferencias de cada persona.

¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Pasta el 25 de octubre?

El Día Mundial de la Pasta se conmemora cada 25 de octubre para destacar la presencia de este alimento en diferentes culturas y tradiciones gastronómicas.

La fecha es promovida por la International Pasta Organisation (IPO), entidad internacional que reúne a representantes de la industria y difunde información sobre el consumo, la producción y la cultura de la pasta.

La celebración también es una oportunidad para conocer sus diferentes variedades y explorar nuevas formas de preparación.

En el caso de la cocina italiana, el concepto de al dente y la integración de la pasta con la salsa son dos elementos importantes de la técnica culinaria.

Osteria Convivium, restaurante de cocina italiana ubicado en San Isidro, desarrolla una propuesta que incluye pastas artesanales y preparaciones tradicionales.

Para Hernández, cocinar una buena pasta consiste en prestar atención a detalles sencillos: controlar el hervor, reconocer el punto correcto de cocción y combinar la salsa con el formato más adecuado.

Estas técnicas pueden aplicarse tanto en preparaciones clásicas como en recetas que incorporen ingredientes locales.