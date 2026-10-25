La cúrcuma, el kion, la canela, el clavo de olor y el comino forman parte de numerosas preparaciones de la cocina asiática. Aunque estos ingredientes pueden encontrarse en una misma receta, no existe una combinación única de especias que represente a toda la gastronomía de la India, cuya diversidad de sabores cambia según la región y las técnicas de preparación.

La celebración de Dussehra, una festividad tradicional de la India que tuvo lugar el 20 de octubre, ofrece una oportunidad para conocer la importancia de las especias en su cocina y su presencia en otras tradiciones gastronómicas de Asia.

¿Qué es Dussehra y qué se celebra en la India?

Dussehra, también conocida como Vijayadashami, es una festividad hindú que simboliza la victoria del bien sobre el mal.

En diferentes regiones de la India, la celebración está vinculada con relatos religiosos sobre la victoria de Rama frente a Ravana y el triunfo de la diosa Durga sobre Mahishasura.

En 2026, Dussehra se celebró el martes 20 de octubre y marcó el cierre de las festividades de Navratri en distintas comunidades.

Aunque la fecha no está dedicada exclusivamente a las especias, permite acercarse a una gastronomía en la que estos ingredientes cumplen funciones que van mucho más allá de aportar picante.

Canela, cúrcuma y kion: ¿cómo se utilizan las especias en la cocina india?

Las especias pueden aportar aromas dulces, notas tostadas, intensidad, frescura o profundidad a una preparación.

Su resultado también depende del momento en que se añaden. Por ejemplo, algunas semillas se tuestan para desarrollar su aroma, mientras que otras especias se incorporan molidas o se cocinan brevemente en aceite o grasa.

Entre los ingredientes más conocidos se encuentran:

Cúrcuma: Aporta un característico color amarillo y notas terrosas. Se utiliza en mezclas de especias, guisos y otras preparaciones de diversas cocinas asiáticas.

Aporta un característico color amarillo y notas terrosas. Se utiliza en mezclas de especias, guisos y otras preparaciones de diversas cocinas asiáticas. Kion o jengibre: Proporciona un aroma intenso y ligeramente picante. Puede utilizarse fresco, molido o cocinado en salsas y preparaciones saladas.

Proporciona un aroma intenso y ligeramente picante. Puede utilizarse fresco, molido o cocinado en salsas y preparaciones saladas. Canela: Aporta notas cálidas y aromáticas. Además de postres, se emplea en algunas preparaciones saladas y mezclas de especias.

Aporta notas cálidas y aromáticas. Además de postres, se emplea en algunas preparaciones saladas y mezclas de especias. Comino: Puede utilizarse entero o molido. Su sabor se intensifica al tostarse y es habitual en distintos curries y guisos.

La combinación de estos ingredientes varía entre regiones, familias y recetas. Por ello, el término curry no designa una fórmula universal ni una única mezcla de especias.

¿Cómo llegaron estos sabores a otras cocinas de Asia?

Las rutas comerciales y los intercambios culturales facilitaron durante siglos la circulación de especias, ingredientes y técnicas culinarias entre el subcontinente indio y distintas regiones de Asia.

Sin embargo, cada tradición desarrolló sus propias combinaciones.

En el sudeste asiático, por ejemplo, los curries pueden incorporar leche de coco, hierba luisa, ajíes y hierbas frescas, ingredientes que permiten obtener sabores distintos de los presentes en numerosas preparaciones indias.

La cocina tailandesa es un ejemplo de esa diversidad: sus curries rojos y verdes utilizan pastas aromáticas con combinaciones particulares de especias, ajíes y hierbas.

Los curries muestran distintas formas de combinar especias

En Lima, el restaurante Ozu, ubicado en Santiago de Surco, presenta una carta que combina influencias asiáticas con ingredientes utilizados en la cocina peruana. Su propuesta incluye preparaciones nikkei, tailandesas y de otras tradiciones del sudeste asiático.

Una de ellas es el Curry de la India, elaborado con pollo en una salsa que combina canela, kion, anís estrella, hierba luisa y leche de coco. Se sirve acompañado de fideos fansi y vegetales frescos, según la descripción proporcionada por el establecimiento.

También figura el Curry Rojo con Langostinos, que utiliza pasta de curry rojo, leche de coco y vegetales.

Por su parte, el Curry Verde con Lomo incorpora albahaca, pasta de curry verde y leche de coco, una combinación que refleja el uso de hierbas aromáticas en preparaciones de inspiración tailandesa.

Estos platos muestran cómo el nombre curry agrupa preparaciones diferentes, cuyas características dependen de los ingredientes y métodos utilizados.

Satay y arroz thai: otras preparaciones con especias

La presencia de especias también puede observarse en recetas que no se presentan necesariamente como curries.

El Satay Mixto de Ozu consiste en brochetas de pollo y panceta marinadas en leche de coco, cúrcuma, hierba luisa y ajo, acompañadas de una salsa de curry y maní.

El satay está asociado principalmente con las cocinas del sudeste asiático, donde existen numerosas versiones de brochetas marinadas y asadas.

Otra preparación mencionada por el restaurante es el Arroz Thai, elaborado al wok con piña, pasas, vegetales, maní, leche de coco, miel y curry rojo.

En este caso, la combinación de ingredientes dulces, especiados y aromáticos permite observar una interpretación diferente de los sabores presentes en las cocinas de la región.

¿Dónde probar platos de inspiración asiática en Lima?

El restaurante Ozu se encuentra en la avenida Alfredo Benavides 4862, en Santiago de Surco.

Su propuesta se presenta como una cocina asiática de fusión que integra referencias de distintas tradiciones gastronómicas con ingredientes locales. La dirección y los horarios anunciados coinciden con la información disponible en su página institucional.

Día Horario Lunes a viernes 12:30 p. m. a 4:00 p. m. y 7:00 p. m. a 11:00 p. m. Sábado 12:30 p. m. a 11:00 p. m. Domingo 12:30 p. m. a 5:00 p. m.

Reservas: 980 838 434