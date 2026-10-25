La visita del papa León XIV al Perú está cada vez más cerca luego de la incertidumbre tras la cirugía oncológica a la que fue sometido.

En esa línea, ayer se conoció que una delegación eclesiástica de Roma arribará mañana a Lima con el objetivo de ultimar detalles para la llegada del Santo Padre a tierras peruanas.

El anuncio fue realizado por el monseñor Guillermo Inca Pereda, secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y coordinador nacional de la visita santa.

Según destacó, la inspección permitirá ajustar los últimos detalles logísticos antes de la llegada del pontífice.

En este marco, destacó que los representantes de Roma recorrerán los lugares incluidos en la agenda y revisarán los aspectos pendientes de la organización, a pocas semanas del viaje apostólico programado para noviembre.

La misión de reconocimiento se producirá días después de que León XIV fuera sometido a una cirugía para extirparle un tumor canceroso del pulmón derecho.

Aunque desde El Vaticano no se ha emitido una reconfirmación sobre la visita papal, los médicos que lo atendieron señalaron que su recuperación avanza favorablemente y que podría continuar con sus actividades.

Confirmación

El último jueves, Cancillería confirmó la visita santa en su cuenta de X.

“Del 11 al 16 de noviembre, el papa León XIV estará en el Perú para compartir con miles de peruanos un momento que nos invita a acercarnos, escucharnos y mirar hacia aquello que tenemos en común”, dijo el sector.

Además, añadió que esta visita “nos anima a abrir espacios para el diálogo y a seguir construyendo juntos”.

Como se sabe, la visita del Santo Padre se realizaría del 11 al 16 de noviembre. Contempla actividades en Lima y Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa, con encuentros religiosos, reuniones institucionales y celebraciones multitudinarias.

“Esperamos que la presencia del papa contribuya a consolidar una Iglesia más unida, más misionera”, manifestó el monseñor Guillermo Inca Pereda en conferencia de prensa, ayer sábado.

El lema de la visita santa al Perú será «Abramos el corazón», una invitación a promover la unidad, el diálogo y la reconciliación.