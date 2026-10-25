Aquel mal vecino que bote basura o el irresponsable conductor de un volquete que arroje desmonte u otros residuos en el cauce de la quebrada San Ildefonso deben ser denunciados, multados y, el caso del chofer, su vehículo retenido y enviado a un depósito.

Esas fueron los planteamientos en los que ayer coincidieron el gobernador de La Libertad en funciones, Ever Cadenillas Coronel, y el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez.

PROCEDAN

La autoridad regional dijo que no es momento de andar con medias tintas y que el área de fiscalización de la comuna de El Porvenir debe hacer cumplir la normatividad y sancionar a los responsables de estos hechos.

Recordó que el Gobierno Regional (GORE) La Libertad ya ha realizado trabajos de descolmatación y limpieza en la quebrada San Ildefonso para reducir riesgos ante lluvias intensas y proteger a la población vulnerable.

Informó que mañana sostendrá una reunión con gerentes y otras autoridades locales (alcaldes) para tocar este punto y otros relacionados al trabajo de prevención ante el fenómeno El Niño. “Y el martes voy a recorrer toda esa zona”, agregó Cadenillas.

DRÁSTICO

Por su parte, el burgomaestre de Trujillo, Mario Reyna, sostuvo que a toda persona que se le descubra infraganti arrojando basura en el cauce de la quebrada se le debería denunciar penalmente.

“Esa es jurisdicción del distrito El Porvenir. Lo que también se podría hacer es modificar ordenanzas y señalar el internamiento de los volquetes que hacen esas descargas. El lunes (mañana) tenemos reunión en el GORE La Libertad y trataremos ese tema para ver cómo apoyamos”, enfatizó.

Este Diario trató de obtener la versión del alcalde de El Porvenir, Juan Carranza, pero no logramos contactarlo. La regidora Johana Olaya volvió a visitar el lugar y exigió por segundo día consecutivo la intervención de las autoridades competentes.

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