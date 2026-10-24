Especialistas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) del Perú han advertido que El Niño extraordinario golpearía a la región La Libertad a partir de diciembre con lluvias de gran magnitud. Pese a ello, de acuerdo con el Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Gobierno Regional (GORE) La Libertad solo ha ejecutado, a la fecha, S/ 7,550,161 de los S/ 15,088,955 (el 50%) que tiene disponible para invertir en actividades y proyectos a fin de tratar de reducir la vulnerabilidad ante emergencias por desastres.

Ante este escenario, Ricardo Lazo Suji, subgerente de Defensa Civil del GORE La Libertad, precisó que de los 52 puntos críticos detectados ya se han intervenido en 26 con presupuesto exclusivo de la Región.

“Actualmente vamos a culminar trabajos de defensa ribereñas y descolmatación en el río Chicama, entre el puente Victoria y el puente Punta Moreno. Son 10 puntos de intervención que ya está en etapa de contrato, porque será con maquinaria alquilada y ya hay proveedores. Eso está en camino”, aseguró.

MÁS OBRAS

El funcionario informó que también se han programado trabajos aguas abajo del río Chicama a la altura de los puentes Careaga y Nazareno. “Allí estamos hablando de otros seis puntos críticos más en los que vamos a intervenir”, agregó.

Comentó que además se estuvo en coordinaciones con la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) para ejecutar obras de forma coordinada en el delta del río Moche (zona donde desemboca al mar), pero se nos informó que el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), órgano adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), probablemente se encargue de esos trabajos. Entonces, nosotros vamos a transferir presupuesto para otras áreas", apuntó.

LEER MÁS: El Niño golpearía a La Libertad en diciembre

IRRESPONSABLES

De otro lado, el representante de Defensa Civil recordó que con cuadrillas y maquinaria del GORE La Libertad se retiraron escombros y basura del cauce de la quebrada San Ildefonso, pero malos vecinos nuevamente han arrojado residuos en la zona. “Yo ya les he explicado (a moradores) que el dinero que se invierte en la limpieza es de los impuestos que pagan ellos y les he pedido que se organicen y vean la forma de no arrojar desechos en el cauce. Tienen que ver otro lugar y luego en coordinación con la municipalidad recoger el material”, sugirió.

Gerardo Reyes Torres, teniente alcalde del territorio vecinal Mampuesto, lamentó que Ricardo Lazo, lejos de cumplir con sus funciones y coordinar con autoridades ediles la vigilancia permanente para impedir que sigan arrojando desmonte y basura, pretenda ahora transferir esa responsabilidad a los moradores.

“El señor (Ricardo Lazo) desconoce porque ese sector del cauce es jurisdicción del distrito de El Porvenir y nosotros no podemos intervenir”.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad