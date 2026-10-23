Preocupante. El Instituto Peruano de Economía (IPE) ha realizado un análisis de datos y cifras del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) y ha podido precisar que 1 millón 450 mil liberteños — 66.5% de la población regional— residen en distritos con riesgo alto o muy alto de inundación ante lluvias asociadas al fenómeno El Niño.

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Otro dato que fue resaltado por el IPE a partir de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) es la condición de infraestructura de las viviendas, pues, según se indica, en 2025, más de la mitad de los inmuebles urbanos de la región estaban construidas de manera informal.

EXPUESTOS

Se detalló que el 83.4% de dichas viviendas tenía pisos inadecuados; el 50.8%, techos precarios; y el 38.5%, paredes de quincha, piedra con barro u otros materiales vulnerables.

Además, según el Cenepred, 403 mil viviendas liberteñas se ubican en zonas de alta susceptibilidad a inundaciones.

AGRO Y CARRETERAS

Otros dos sectores vulnerables ante posibles lluvias de magnitud son el agrícola y transporte.

De acuerdo con el Cenepred, 201 mil hectáreas agrícolas —34.7% de la superficie agrícola regional— presentan riesgo alto o muy alto de inundación.

Además, el 84% de la red vial en la región se encuentra en condiciones inadecuadas, lo que podría aislar zonas productivas y encarecer el traslado de diversos productos.

Con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el IPE también ha hecho cálculos que permiten estimar que al cierre de setiembre, el 64.3% de los proyectos de gestión de riesgos y emergencias estaba paralizado o abandonado en la región La Libertad.

A ello se suma que solo 13.7% de las municipalidades de la región cuenta con un plan de prevención y reducción del riesgo de desastres.

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