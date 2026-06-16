El Día del Padre se ha convertido en una ocasión para compartir experiencias en familia, y preparar un cóctel especial desde casa puede ser una alternativa práctica para celebrar la fecha.

Especialistas recomiendan prestar atención a detalles como la temperatura de los ingredientes, la presentación y el tipo de hielo utilizado en cada preparación, factores que pueden influir en el sabor y la experiencia final.

A continuación, tres opciones clásicas y fáciles de preparar para sorprender a papá en su día.

Old Fashioned: el clásico para los amantes del whisky

El Old Fashioned es uno de los cócteles más tradicionales a base de whisky y destaca por su sencillez.

Ingredientes:

60 ml de whisky

1 terrón de azúcar

Unas gotas de amargo de angostura

Cáscara de naranja

Hielo en esfera

Preparación:

Disolver el azúcar con unas gotas de amargo de angostura en un vaso. Agregar el whisky y mezclar suavemente. Incorporar una esfera de hielo, que ayuda a mantener la bebida fría durante más tiempo sin diluirla rápidamente.

Finalizar con una cáscara de naranja para aportar notas cítricas y aromáticas.

Gin Tonic: refrescante y versátil

El Gin Tonic es una de las preparaciones más populares por su frescura y facilidad de elaboración.

Ingredientes:

50 ml de gin

Agua tónica fría

Cubos grandes de hielo

Rodajas de limón, pepino o bayas de enebro

Preparación:

Llenar una copa con abundante hielo. Verter el gin y completar con agua tónica bien fría.

Decorar con limón, pepino o enebro para aportar aromas y matices adicionales.

Los cubos grandes permiten enfriar la bebida sin alterar rápidamente su sabor.

Mojito frappé: ideal para quienes prefieren bebidas más frescas

El mojito es una alternativa refrescante que combina notas cítricas y herbales.

Ingredientes:

50 ml de ron

Hojas de hierbabuena

Jugo de limón

Azúcar

Hielo triturado

Agua con gas

Preparación:

Macerar la hierbabuena con el azúcar y el limón. Añadir el ron y completar el vaso con hielo triturado.

Agregar un chorrito de agua con gas y decorar con una ramita de hierbabuena.

El hielo triturado aporta una textura más fresca y característica de esta preparación.

La importancia del hielo en cada preparación

Además de los ingredientes, el tipo de hielo influye en la experiencia de consumo de cada cóctel.

Las esferas de hielo suelen utilizarse en bebidas como el Old Fashioned debido a que se derriten lentamente. Los cubos grandes resultan ideales para cócteles largos como el Gin Tonic, mientras que el hielo triturado aporta una sensación más refrescante en preparaciones como el Mojito.

En esa línea, la refrigeradora LG French Door 630L InstaView GM81SXD incorpora un sistema capaz de producir distintos tipos de hielo, incluyendo esfera, cubos y triturado, según las necesidades de cada preparación.

Asimismo, cuenta con tecnología InstaView, que permite visualizar el interior mediante dos toques en la puerta, y sistema DoorCooling, diseñado para contribuir a una refrigeración uniforme de alimentos y bebidas.

Una alternativa para compartir en familia

Preparar un cóctel en casa puede convertirse en una experiencia especial para compartir durante el Día del Padre.

Más allá de la receta elegida, los especialistas coinciden en que pequeños detalles como la temperatura adecuada, la calidad de los ingredientes y una presentación cuidada ayudan a crear un momento memorable en familia.