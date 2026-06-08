El 18 de junio se celebra el Día Internacional del Sushi, una fecha que ha ganado relevancia entre los aficionados a la gastronomía japonesa y nikkei. En Lima, diversos restaurantes aprovechan la ocasión para presentar promociones y alternativas para compartir.

El sushi mantiene su protagonismo dentro de la gastronomía nikkei

Cada 18 de junio se conmemora el Día Internacional del Sushi, una fecha que pone en valor uno de los platos más representativos de la cocina japonesa y que, con el paso de los años, ha logrado consolidarse también dentro de la oferta gastronómica peruana.

La creciente popularidad del sushi ha impulsado el desarrollo de propuestas nikkei que combinan técnicas japonesas con ingredientes locales. Esta fusión ha permitido la aparición de nuevas variedades de makis, niguiris y otras preparaciones adaptadas al gusto peruano.

Promociones especiales durante junio

En el marco de esta celebración, el restaurante Kyoto, ubicado en el centro comercial El Polo, en Surco, anunció paquetes especiales de makis disponibles durante junio.

Las alternativas incluyen presentaciones para compartir desde 30 piezas en adelante:

30 piezas de makis (3 sabores) por S/ 90.

30 piezas de makis (6 sabores) por S/ 101.

40 piezas de makis (4 sabores) por S/ 114.

La propuesta contempla opciones flameadas, picantes, dulces y vegetarianas, dirigidas tanto a reuniones familiares como a encuentros entre amigos.

Más de 20 variedades de makis y otros platos nikkei

Dentro de la carta destacan más de 20 variedades de makis elaborados bajo el concepto nikkei. Entre ellos figura el Gyu-Maki, preparado con lomo fino empanizado y palta, acompañado de plátano frito y salsa de ají amarillo.

También se encuentran alternativas como Crispy Quinua, Misoyaki y Yabai, que incorporan ingredientes peruanos y japoneses en una misma preparación.

Además del sushi, la oferta gastronómica incluye ramen, sashimi, niguiris y sushi taco, platos que forman parte de una tendencia cada vez más extendida en la gastronomía limeña.