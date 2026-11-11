Cada 11 de noviembre se celebra el Día Mundial del Brownie, una fecha dedicada a uno de los postres de chocolate más conocidos. Su textura húmeda, sabor intenso y facilidad para combinarlo con otros ingredientes permiten preparar distintas versiones, desde la receta tradicional hasta propuestas con chocolate blanco, frutas y frutos secos.

En el marco de esta celebración, Essen, empresa dedicada al diseño y comercialización de productos de cocina con presencia en seis países de Latinoamérica, entre ellos Perú, comparte tres recetas que pueden prepararse en casa.

Las alternativas incluyen brownies de chocolate blanco con frutos rojos, el clásico con nueces y una versión inspirada en el chocolate Dubái, que incorpora pistacho y una cobertura crocante.

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1. Brownie de chocolate blanco y frutos rojos: una opción diferente

Esta preparación sustituye el chocolate oscuro por chocolate blanco y agrega frutos rojos para equilibrar el dulzor. La combinación permite obtener un postre de textura suave con un acabado marmolado.

Cocción: 20–25 min

6 porciones

Ingredientes

100 g de chocolate blanco.

75 g de mantequilla y un poco más para engrasar.

50 g de azúcar.

2 huevos.

50 g de harina de trigo fina sin preparar.

3 cucharadas de mermelada de frutos rojos.

50 g de frutos rojos frescos.

Preparación

Picar el chocolate blanco y fundirlo a fuego muy bajo junto con la mantequilla. Mezclar hasta integrar y dejar entibiar. En un recipiente, mezclar los huevos con el azúcar. Incorporar el chocolate y la mantequilla derretidos. Añadir la harina tamizada y mezclar suavemente hasta conseguir una preparación homogénea. Engrasar ligeramente el recipiente de cocción y distribuir la mezcla de manera uniforme. Combinar la mermelada con los frutos rojos y colocar pequeñas porciones sobre la superficie. Con un palillo, realizar movimientos suaves para formar un efecto marmolado. Tapar y cocinar a fuego mínimo, utilizando el utensilio indicado por la receta original, durante aproximadamente 20 a 25 minutos. Apagar el fuego, dejar reposar cinco minutos, desmoldar y enfriar antes de cortar en seis porciones.

2. Brownie de chocolate con nueces: la receta clásica

El brownie con nueces es una de las preparaciones tradicionales de este postre. El chocolate semiamargo aporta intensidad, mientras que los frutos secos ofrecen una textura crocante que contrasta con el interior húmedo.

Cocción: 35 min

Preparación sencilla

Ingredientes

3 huevos.

260 g de azúcar.

260 g de chocolate semiamargo.

150 g de mantequilla.

135 g de harina de trigo fina sin preparar.

90 g de nueces.

Preparación

Batir los huevos junto con el azúcar en un recipiente hasta integrar. Derretir por separado el chocolate semiamargo con la mantequilla. Incorporar el chocolate derretido a la mezcla de huevos y azúcar. Agregar la harina y las nueces picadas, mezclando hasta conseguir una masa homogénea. Verter la preparación en el utensilio de cocción Flip 2.2 de Essen y cerrar la tapa. Cocinar a fuego mínimo durante 25 minutos por un lado. Girar el utensilio y continuar la cocción durante otros 10 minutos. Desmoldar, dejar enfriar, cortar en cuadrados y decorar con nueces picadas.

3. Brownie estilo Dubái: chocolate y pistacho con textura crocante

Inspirado en la popular combinación de chocolate, pistacho y masa crocante de los dulces estilo Dubái, este brownie incorpora una cobertura de pistacho que aporta contraste de texturas.

Ingredientes para el brownie

125 g de chocolate semiamargo.

90 g de mantequilla.

3 huevos.

200 g de azúcar.

10 g de cacao amargo.

125 g de harina de trigo fina sin preparar.

Ingredientes para la cobertura crocante

140 ml de agua.

50 g de almidón de maíz.

70 g de harina de trigo fina sin preparar.

1 g de sal.

200 g de pasta de pistacho.

50 g de chocolate para derretir.

Preparación

Fundir la mantequilla con el chocolate semiamargo y dejar entibiar. Incorporar el azúcar y los huevos. Agregar la harina y el cacao hasta obtener una mezcla uniforme. Verter la preparación en el utensilio de cocción Flip 2.2 y cocinar durante aproximadamente 25 a 30 minutos a fuego mínimo. Para la cobertura, combinar el agua, almidón de maíz, harina y sal hasta formar una mezcla fluida. Cocinar pequeñas líneas de esta preparación sobre una superficie antiadherente, hasta que puedan retirarse. Luego tostarlas para conseguir una textura crocante. Mezclar las tiras tostadas con la pasta de pistacho y distribuir la preparación sobre el brownie. Derretir el chocolate restante y decorar con hilos de chocolate.

El resultado es un postre que combina una base húmeda de chocolate con una capa crocante de pistacho, siguiendo la tendencia de los dulces estilo Dubái.

Consejos para conseguir brownies húmedos y con buena textura

Aunque las tres recetas utilizan ingredientes diferentes, existen algunas recomendaciones generales que pueden mejorar el resultado de la preparación.

El chocolate y la mantequilla deben fundirse a temperatura baja para evitar que se quemen. Asimismo, una vez incorporada la harina, conviene mezclar solo lo necesario para integrar los ingredientes, sin trabajar excesivamente la masa.

Otro aspecto importante es el tiempo de cocción. Los brownies pueden mantener un centro húmedo, pero este no debe presentar masa cruda. También se recomienda dejarlos enfriar antes de cortarlos para obtener porciones más uniformes.

Las recetas compartidas por Essen están formuladas para sus utensilios de cocción Flip y el sistema de fuego bajo denominado fuego corona. Si se utiliza un horno convencional, será necesario adaptar la temperatura y el tiempo de cocción según el molde y el equipo disponible.