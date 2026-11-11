La gastronomía peruana superó al patrimonio arqueológico y la historia, categoría que incluye a Machu Picchu y Cusco, como el principal atributo positivo que los potenciales turistas extranjeros asocian con el Perú. Según un estudio de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (APOTUR), la cocina nacional alcanzó una incidencia del 49%, frente al 41% registrado por los atractivos históricos y arqueológicos.

Los resultados corresponden a la actualización del estudio Insight Hunting SEO, elaborado por Impulso para APOTUR, que analizó la actividad digital de 21.414.850 personas interesadas en visitar el Perú desde Estados Unidos, España, México, Reino Unido, Brasil y Colombia.

La investigación comprendió el periodo entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de agosto de 2026 y evidenció el protagonismo de la gastronomía en la percepción internacional del país, mientras que los problemas logísticos, las dificultades para adquirir entradas y las noticias sobre huelgas y bloqueos afectan la imagen del turismo arqueológico.

Gastronomía peruana lidera preferencias de potenciales turistas

El posicionamiento de la cocina peruana no solo se observa entre quienes consideran viajar al país. El estudio también analizó la actividad digital de 1.427.670 visitantes internacionales que estuvieron en territorio peruano y encontró que las experiencias gastronómicas superan las expectativas de los viajeros.

De acuerdo con APOTUR, este resultado abre oportunidades para integrar restaurantes, mercados, productores locales y cocinas regionales a los circuitos turísticos, complementando los recorridos culturales y naturales.

Esta articulación permitiría diversificar las experiencias de los visitantes, incentivar estadías más prolongadas y generar oportunidades económicas para los negocios y las comunidades vinculadas al turismo.

Compra de boletos y cancelaciones afectan el turismo en Perú

Pese a la valoración positiva de la gastronomía, la investigación identificó dificultades en otros componentes de la experiencia turística, particularmente en la gestión de reservas, las plataformas digitales y los servicios contratados.

Entre los visitantes internacionales analizados, la brecha entre las expectativas de digitalización y los problemas encontrados en las plataformas oficiales registró una incidencia del 64%. Asimismo, la diferencia entre la tranquilidad esperada durante la experiencia andina y las dificultades de saturación o logística alcanzó el 59%.

Los problemas administrativos y de plataformas para adquirir boletos encabezaron las quejas analizadas, con una incidencia del 77%. Les siguieron la percepción de falta de apoyo frente a cancelaciones, con 64%, y el incumplimiento de los servicios ofrecidos en los tours, con 52%.

Estos indicadores corresponden al conjunto de la experiencia turística estudiada y no exclusivamente a Machu Picchu. No obstante, el gremio considera que sus resultados evidencian la necesidad de mejorar la gestión de accesos y servicios del principal destino arqueológico del país.

APOTUR pide mejorar los servicios y la experiencia de los visitantes

Claudia Medina, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (APOTUR), destacó que el posicionamiento internacional de la gastronomía constituye una fortaleza para el desarrollo del sector, pero advirtió que debe acompañarse de mejoras en los servicios.

“Tenemos fortalezas extraordinarias para seguir posicionando al Perú en los mercados internacionales, y la gastronomía es una de ellas. El desafío es aprovechar ese atractivo y acompañarlo de una experiencia integral que responda a las expectativas del viajero”, señaló Medina.

La representante del gremio añadió que mejorar la gestión de entradas, fortalecer la formalización y elevar la calidad de los servicios contribuirá a consolidar la confianza de los turistas y la recomendación del destino.

Machu Picchu enfrenta el desafío de mejorar su gestión turística

La menor incidencia del patrimonio arqueológico en las asociaciones positivas no significa que Machu Picchu haya dejado de ser un referente turístico internacional. El estudio evalúa atributos de percepción digital y no establece un ranking de visitantes efectivos a los destinos.

Para APOTUR, el reto consiste en proteger el prestigio de Machu Picchu y de otros atractivos culturales mediante sistemas de venta de entradas más transparentes, accesos organizados y servicios turísticos confiables.

El gremio también plantea vincular la oferta gastronómica con experiencias culturales, naturales y comunitarias de las diferentes regiones del Perú, para fortalecer la reputación del país y distribuir mejor los beneficios de la actividad turística.