Hay noches inolvidables, y la del miércoles último fue una de ellas. El Teatro Municipal de Lima, ubicado en el Jr. Ica se vistió de gala para celebrar la gastronomía del mundo entero. En 24 años de historia, la ceremonia de The World’s 50 Best Restaurants nunca había pisado Latinoamérica. Ayer lo hizo, y lo hizo en Lima.

Más de 1,200 invitados de 34 países llenaron la alfombra roja: cocineros, sommeliers, críticos y amantes de la buena mesa. Muchos llegaban con la barriga y el corazón contentos, luego de tres días de cenas a cuatro manos, conversatorios y grandes eventos alrededor de la gastronomía. Ha sido una semana de celebrar la cocina, sus insumos, y sabores, todo el sector gastronómico local lo sabe, y se ha preparado durante varios meses para recibir a los visitantes con los brazos abiertos.

Finalmente por fin se reveló la lista y llegó con sorpresas. El ganador vino del País Vasco. Asador Etxebarri, de Bittor Arguinzoniz, se llevó el primer lugar después de quedar segundo el año pasado, justo detrás de nuestro querido Maido; con una cocina tradicional y honesta donde las brasas, el humo y el mejor producto posible son las estrellas. Quien ha cocinado con leña sabe que el fuego no perdona. Bittor lo domina como pocos, y el premio es un homenaje a la paciencia y al oficio. Completaron el podio Gaggan, de Bangkok, y Alchemist, de Copenhague.

HABLEMOS DE CASA. Kjolle, de Pía León, subió del noveno al séptimo lugar. Pía cocina el Perú con una delicadeza enorme: tubérculos, granos, frutas de la Amazonía, todo con una mirada fresca y muy suya. Sigie subiendo posiciones, y su ciudad lo recibe con alegría y emoción. Por su parte, Mérito de Juan Luis Martínez saltó del puesto 26 al 13, siendo una de las gratas sorpresas de la noche con uno de los ascensos más fuertes de la lista. Mérito es la prueba de que en Lima cabe todo: un venezolano que llegó, se enamoró del producto peruano y hoy cocina un Perú con alma caribeña. Eso también es cocina peruana, y qué bueno que el mundo lo reconozca. Por su parte Mayta, de Jaime Pesaque, se mantiene en la lista en el puesto 45, siguiendo firme entre los 50 mejores del mundo. La parte emotiva de la noche la trajo Maido. Micha Tsumura ya no compite, y ayer pasó al salón de la fama: cambió la chalina roja por la morada y entró al exclusivo grupo Best of the Best, junto a Central de Virgilio Martínez.

La región también brilló. Latinoamérica no se quedó atrás, Quintonil (México) quedó cuarto, y en la lista aparece Tuju de São Paulo, que no sólo obtuvo el premio de hospitalidad, sino que fue uno de los grandes ascensos de la noche llegando hasta el puesto 16 de la lista. Por su parte Boragó de Santiago llega al 22, Celele de Cartagena al puesto 31, Nuema de Quito al 37 y El Chato de Bogotá al 46. Son once los restaurantes de la región que se posicionan fuertes en esta lista y eso nos llena de orgullo.

En los premios especiales la sumiller Leslie Liu, de Odette en Singapur fue galardonada como la mejor Sumiller. Jessica Rosval, la mando de Al Gatto Verde, en Módena (Italia) y que entra a la lista en el puesto 24 se lleva el premio a la Mejor Chef Femenina, y el mejor pastelero este año fue el tailandes Dej Kewkacha, que trabaja junto a Gaggan (número dos de la lista este año) en su restaurante para Louis Vuitton. Lima fue anfitriona y estuvo a la altura. Ahora toca seguir cocinando, que las cocinas abren temprano.

Premiados

Entre los premios especiales de la noche también se reconoció a Ferran Adriá, quien recibió el prestigioso galardón de Ícono de la Gastronomía. Por otro lado, el Chef Choice Award fue para Jonghyun ¨JP¨ Park del restaurante Atomix en Nueva York.