Este 16 de agosto, en el marco del Día Mundial del Ron, Flor de Caña —reconocido como el ron más sostenible del mundo— celebra 135 años de historia, tradición y compromiso con el medioambiente. Fundada en 1890 a los pies de un volcán activo en Nicaragua, la marca ha pasado por cinco generaciones manteniendo un portafolio de rones añejados naturalmente, sin azúcar ni aditivos, que hoy se disfrutan en más de 70 países.

En el Perú, donde el ron ha ganado terreno frente a otros licores, Flor de Caña se ha consolidado como una elección de referencia para quienes buscan experiencias auténticas. Su compromiso con la sostenibilidad es parte esencial de su identidad: cuenta con certificación Fair Trade, es Carbono Neutral, utiliza energía 100% renovable en su destilación y ha sembrado más de un millón de árboles.

“Hoy más que nunca, las personas buscan marcas con propósito y desde hace muchos años, Flor de Caña ofrece un catálogo de productos con calidad excepcional que representan el legado familiar y el compromiso por cuidar el planeta y apoyar a las comunidades que forman parte de la elaboración de nuestro ron”, destacó Michelle Fiol, Brand Manager de Flor de Caña.

Flor de Caña Experiencia en Lima

Para acercar su historia y sabores al público peruano, la marca ha creado Flor de Caña Experiencia, un espacio inmersivo ubicado en Av. Santa Cruz 365, Miraflores. Allí, los visitantes pueden convertirse en mixólogos y maestros roneros, explorando aromas, texturas y rituales en un recorrido multisensorial.

Del 11 al 17 de agosto, este espacio ofrecerá hasta 35% de descuento en el tour “Maestro Ronero”, además de promociones exclusivas en etiquetas premium, como parte de las celebraciones por el Día Mundial del Ron.

Más información disponible en www.flordecanaexperiencia.com.