El restaurante Doomo Saltado y el ron Flor de Caña presentarán una master class gastronómica dirigida a amantes de la carne y la coctelería premium.

El evento se realizará el 12 de marzo en el local de Doomo Saltado ubicado en la avenida Caminos del Inca 1418, en el distrito de Santiago de Surco.

La experiencia será dirigida por Benjamín Onofre, quien guiará a los asistentes en un recorrido por los aromas y características del ron Flor de Caña 12 años.

Una experiencia de maridaje entre carnes y ron

La propuesta busca explorar nuevas combinaciones gastronómicas entre carnes premium preparadas al wok y ron añejado.

Durante la sesión, los participantes podrán descubrir:

Cómo armonizar carnes al punto exacto de cocción con ron añejado.

Las notas de madera, vainilla y frutos secos presentes en el Flor de Caña 12 años .

. Técnicas de preparación y salteado características de la cocina de Doomo.

El evento incluirá además una demostración culinaria del equipo del restaurante, conocido por su técnica de fuego y su reinterpretación del tradicional Lomo saltado.

Menú de tres tiempos para la experiencia

La master class incluirá un menú degustación de tres tiempos, diseñado para acompañar la experiencia de coctelería.

Entre los platos que se servirán se encuentran:

Makis

Ceviche al wok

Lomo saltado fino

Cada preparación estará pensada para resaltar los perfiles aromáticos del ron y ofrecer una experiencia gastronómica integral.

Cupos limitados para la experiencia

La organización informó que el evento tendrá solo 20 cupos disponibles, en formato de experiencia exclusiva.

Detalles del evento

Fecha: jueves 12 de marzo de 2026

jueves 12 de marzo de 2026 Hora: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Lugar: Doomo Saltado Surco (Av. Caminos del Inca 1418)

Doomo Saltado Surco (Av. Caminos del Inca 1418) Capacidad: 20 participantes

20 participantes Precio:



Las reservas se realizan vía WhatsApp al número +51 933 805 844.

Una propuesta gastronómica en Lima

El restaurante Doomo Saltado destaca por su enfoque en carnes de alta calidad y técnicas de salteado al fuego, mientras que Flor de Caña es reconocido internacionalmente por su producción sostenible.

El ron, producido en Nicaragua, cuenta con certificaciones de Carbono Neutral y Fair Trade, además de múltiples premios internacionales.

La master class busca combinar gastronomía, coctelería y aprendizaje culinario en una experiencia sensorial para los asistentes.