Es octubre en Údine, una pequeña y encantadora ciudad italiana cercana a la frontera con Austria y Eslovenia, y sede desde hace 25 años del festival gastronómico que celebra la alta cocina contemporánea, el arte y sobre todo la amistad. ¨Ein Prosit!¨ -Un Brindis!- que va seguido del sonido de las copas al chocar. Un brindis por la gastronomía y por el gusto de compartir, donde en una oportunidad única, los amantes de la buena mesa y el vino exploran la ciudad, conocen la propuesta de cocineros de todas partes del mundo y disfrutan de cenas únicas organizadas a lo largo de una semana de celebraciones. Además de estas cenas, Ein Prosit ofrece múltiples clases magistrales, catas de vinos con sumilleres y pequeños productores y actividades que giran alrededor de la mesa en toda la ciudad.

Este año el evento comenzó el 16 de octubre con una cena homenaje a tres grandes cocineros: el italiano Massimo Bottura (Osteria Francescana), el argentino radicado en Francia, Mauro Colagreco (Mirazur) y el peruano Virgilio Martínez (Central), tres cocineros consagrados y una cena con platos reinterpretados de sus cocinas por los mejores cocineros de Italia: Norbert Niederkofler, Massimiliano Alajmo, Mauro Uliassi, Riccardo Camanini, Niko Romito, Corrado Assenza, Enrico Crippa y Antonia Klugmann. En esta divertida noche, los platos que se presentaron de Virgilio Martinez fueron un sabroso anticucho de montaña y otro de tubérculos elaborado por Norbert Niederkofler del restaurante Atelier Moessmer, y un tercero hecho por Corrado Asseza, di Caffè Sicilia: Cuscús de avellanas y tomillo con helado de albahaca.

Del 17 de octubre al 20, la plaza Giacomo Matteotti, punto de encuentro en Udine, se empapeló de carteles con los nombres y rostros de cada uno de los chefs participantes. En esta oportunidad nuestro país estuvo representado por Virgilio Martínez del restaurante Central y Pía León, de Kjolle, quienes se distinguen entre las decenas de cocineros que llegaron de todas partes del mundo. Todos ellos, o los equipos de sus restaurantes, fueron parte del programa de cenas organizadas a lo largo de estos cuatro entretenidos días.

Talleres de panadería, charlas, preparación de sabrosas pastas en foodtrucks por reconocidos cocineros, una prueba de harinas y masas de pizza, catas verticales o degustación de productos regionales, fueron algunos de los eventos que complementaron la agenda de estos días, actividades disponibles para los vecinos, turistas e invitados de la tranquila Údine.

Dentro de los eventos destacados la chef Pía León cocinó en el Restaurante Vitello D´Oro junto a Vicky Cheng, del restaurante Vea en Hong Kong. Una estrella Michelin, nr 68 en los Asia 50 Best Restaurants y nr 35 en The Best Chefs Awards. El tema de la cena fue ¨La Poesía de la diversidad¨. Los ecuatorianos Alejandro Chamorro y Pía Salazar de Nuema realizaron una entretenida propuesta en el restaurante Orsone, junto al italiano Riccardo Camanini del ristorante Lido. Y una de nuestras noches favoritas la protagonizaron la brasileña Manu Buffara junto al cocinero de Naar en India, Prateek Sadhu, quienes deleitaron a los comensales en el restaurante L´Alimentare con un menú lleno de poderosos sabores y elegancia. El maridaje impecable de dicha noche estuvo a cargo de Ceretto e Terroirs.

Los precios de estas cenas varían considerablemente de acuerdo al prestigio de los cocineros que participan. Si bien son altos, suelen ser considerablemente más económicos que los menús degustación en los restaurantes destacados. Sin duda un festival divertido, donde toda la ciudad participa del evento y se inclina a la diversión. Los chefs demuestran año tras año que la cocina es un lugar común, con un lenguaje universal que transmite felicidad. No importa de donde uno venga, las fronteras se olvidan y la cocina una vez más une. Una ambiciosa propuesta que invita también a los lugareños a participar, y sería realmente interesante poder verla replicada en nuestros países.

¡Ein Prosit!

https://www.einprosit.org/en/