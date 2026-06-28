El mercado del cacao se complejiza, por no decir que se complica. En los próximos meses, algunos hechos importantes afectarán toda la cadena y, aunque resulta difícil anticiparse, estas palabras estarán en las agendas informativa y de mercado: Super Niño, fluctuación de precios, exigencias gubernamentales y de compradores, acceso a créditos y seguros para productores, “chocolates” que no están hechos con cacao, y un mercado cuyas preferencias son una mezcla inusitada de tradición, desinformación, ritmo de vida, poder adquisitivo y esnobismo.

Demasiadas palabras e ideas mezcladas en un primer párrafo, pero así se siente. Parece que al cacao lo arrastra un tsunami, sobrellevando a aliados y contrincantes. En la reciente edición de Chocoa, realizada en Amsterdam en febrero de este año, varios temas resultaron recurrentes: los cambios del clima, cuando el Super Niño era solo una probabilidad y la necesidad de apoyo a los productores con créditos y seguros que cubran las pérdidas de las cosechas por asuntos climáticos.

Ese es un tema en desarrollo donde los grandes productores, como Costa de Marfil, están haciendo presión, especialmente, después que perdieran el 30% en 2023 y 2024. Tarde o temprano alguien tendrá que ceder, porque sus consecuencias se vieron reflejadas en los precios y dejó servidos los espacios de especulación

¿Qué tienen en común el Salón y el Niño? En julio se llevará a cabo el XVII Salón del Cacao y Chocolate Peruano, y, con toda seguridad esos temas estarán presentes en conferencias, comunicaciones formales e informales, transacciones comerciales y gubernamentales, porque, recordemos siempre que el cacao es un producto agrícola, donde los factores humano y natural marcan la pauta. Importante este encuentro con todos los miembros de la cadena de valor, desde el agricultor al consumidor.

El cacao no solo se trata de chocolate, es una economía que mueve millones de soles directa e indirectamente, del que dependen familia y comunidades enteras. Lo que se converse allí tendrá repercusión el resto del año.

Una de las preocupaciones más grandes en este momento es el Niño, que lleva el adjetivo “Super”, donde las condiciones que alteran el clima se sentirán con más fuerza y el cacao está sentado en primera fila, en un mercado que después de años relativamente tranquilos, en 2024 los precios alcanzaron alzas históricas, luego en 2025 y parte del año en curso se desplomaron. Pero han vuelto a subir. Una situación difícil de llevar porque los precios y las compras se negocian con cierta anticipación. Dada esta inestabilidad quien tiene los recursos llena sus almacenes de stock, que quieran o no también incide en los precios.

¿Qué pasará con el mercado del cacao en los próximos años? A veces creo que habría que tener una bola mágica para imaginar escenarios, pero otras, creo que mucho de lo que sucede está cantado: Compras por adelantado en grandes volúmenes, el chocolate que no lleva cacao con la justificación que este fruto va en contra del medio ambiente y genera prácticas de abuso laboral y así un rosario de descréditos. Pero confío en el cacao, que posee una hidalguía como pocas.