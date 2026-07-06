La feria internacional Gastro Drinks 2026 abrirá sus puertas del 8 al 11 de julio en la Villa Complejo Ferial, ubicada en la zona de los Pantanos de Villa, en Lima. El evento reunirá a más de 60 marcas nacionales e internacionales vinculadas a la industria de las bebidas y se desarrollará en el marco de Gastromaq 2026, encuentro dedicado a los sectores gastronómico, hotelero y de servicios.

Durante cuatro días, productores, distribuidores, importadores, bartenders, empresarios y público en general podrán conocer las principales innovaciones del mercado y establecer contactos comerciales.

Más de 60 expositores y nuevas tendencias

La feria contará con una amplia oferta de bebidas, entre ellas vinos, piscos, whiskies, vodkas, cervezas artesanales, sidras, kombuchas y productos ready to drink, además de otras propuestas que vienen ganando espacio entre los consumidores.

El gerente de Gastro Drinks, Beto Valle, señaló que el evento busca conectar la creciente demanda por nuevas experiencias de consumo con las propuestas más innovadoras de la industria.

Además de la exhibición comercial, el público podrá participar en:

Degustaciones y catas especializadas.

Masterclasses dirigidas por especialistas.

Lanzamientos de nuevos productos.

Demostraciones en vivo.

Actividades de networking entre empresas del sector.

Salón de Catas y oportunidades de negocio

Entre las novedades de esta edición figura la implementación de un Salón de Catas, espacio donde los expositores realizarán experiencias guiadas para presentar sus productos y compartir información sobre sus características, procesos de elaboración y tendencias de consumo.

La organización indicó que Gastro Drinks también busca fortalecer las oportunidades de negocio y las alianzas comerciales dentro de la industria de bebidas, ofreciendo un espacio para que marcas consolidadas y nuevos emprendimientos puedan ampliar su presencia en el mercado.

Música y entretenimiento

Como parte de la programación, la feria ofrecerá actividades de entretenimiento con DJs, espectáculos musicales, saxofonistas, presentaciones de la artista LUGA y diversas activaciones para los asistentes.

Asimismo, Gastro Drinks formará parte de las actividades de Gastromaq 2026, evento que reunirá ferias dedicadas a alimentos, bebidas, hotelería, panadería, café y otros sectores relacionados con la industria HORECA.

Datos clave

Evento: Gastro Drinks 2026.

Gastro Drinks 2026. Fechas: del 8 al 11 de julio de 2026.

del 8 al 11 de julio de 2026. Horario: de 12:00 p. m. a 7:30 p. m.

de 12:00 p. m. a 7:30 p. m. Lugar: Villa Complejo Ferial, Pantanos de Villa, Lima.

Villa Complejo Ferial, Pantanos de Villa, Lima. Expositores: más de 60 marcas nacionales e internacionales.

más de 60 marcas nacionales e internacionales. Actividades: degustaciones, catas, masterclasses, lanzamientos, networking y espectáculos en vivo.

degustaciones, catas, masterclasses, lanzamientos, networking y espectáculos en vivo. Marco del evento: Gastromaq 2026.