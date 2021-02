Por estos días el verano llega a su máximo esplendor, y las restricciones por el COVID-19 continúan, limitándonos a disfrutar del sol desde la ventana. Sin poder salir a disfrutar de la playa, piscina o parque, al menos nos queda la deliciosa opción de refrescarnos y apaciguar el calor saboreando exquisitos helados artesanales que ahora pueden llegar hasta la puerta de su casa. Conozca esta lista de heladerías artesanales con servicio delivery.

CREMERIA TOSCANA. La marca llega desde España y abrió sus puertas en pleno corazón de San Isidro con una amplia selección de helados artesanales de gran calidad. Recomendamos probar el helado de amarena, es delicioso. Pedidos al 9-2016-9156 o recojo en AV. Conquistadores 169.

ALORE. Esta marca de helados artesanales está a cargo de Lorena Llosa, marketera de profesión, pero amante de los helados. Acaba de inaugurar una tienda en Miguel Dasso. No deje de probar el helado de dulce de leche y el de lúcuma. Pedidos en www.gelatoalore.com y take out en Calle Miguel Dasso 126, tienda 11, CC El Sausalito, San Isidro.

ANELARE. Lo que comenzó como el proyecto de tesis de Romina Remy es hoy una gran heladería artesanal. Junto a Susana Alcántara, maestra heladera, llevaron el proyecto a cabo y fue todo un éxito. A través de su página web llevan sus helados y postres a todo Lima. Pedidos en https://anelare.pe/

Blu: Il Gelato del Barrio. Una de las pocas heladerías artesanales que logra un gelato cremoso, ligero, muy sabroso, con el punto perfecto de dulce. No deje de probar el helado de chocolate y el de menta con muña. Pedidos al 9-7751-6642 o vía la aplicación Glovo. También hay take out en su local de Barranco (Av. 28 de Julio 202).

AMOLERADO. Cremosos e intensos. Los helados de Amorelado son suaves y vienen en una gran variedad de sabores. El chocolate bitter está hecho con cacao peruanos y el helado de lúcuma deja sentir pedazos de la fruta, una maravilla. Take out en Ignacio Merino 525, Miraflores y delivery al 9-4753-9132.

MIRA AQUÍ: Funcionario del Minsa invitó a 33 personas ajenas al estudio a recibir vacuna de Sinopharm

MAJISIMO. Esta marca trabaja con insumos de alta calidad logrando helados cremosos, y con un gran equilibrio de sabores. El sabor de canela y el caramelo con sal son deliciosos. Puede hacer sus pedidos al 9-1468-0029 o en su web www.majisimo.com.

También ofrecen postres.

CREM DE LA CREM. La heladería elabora estos postres con mucho cariño y creatividad. Utilizan insumos naturales, 100% pura fruta. Su helado de chocolate con maní es un manjar. Pedidos en cremdelacrem.mesa247.pe.

La diferencia

Nos referimos por “artesanal” al helado elaborado mediante técnicas de tradición artesanal, que en origen fueron manuales a pequeña escala, y hoy se combinan con procedimientos mecánicos.

La gama de sabores de los helados artesanales puede ser interminable.

VIDEO RECOMENDADO: