El streamer español Ibai Llanos llegó a Lima y una de sus primeras paradas fue el histórico restaurante “El Chinito”, en el Cercado de Lima, famoso por su pan con chicharrón.

Su visita generó revuelo entre clientes y trabajadores, quienes lo reconocieron de inmediato debido al impacto que tuvo su “mundial de desayunos”, en el que el sánguche peruano fue elegido como el más sabroso del mundo.

Ibai Llanos, quien llegó al país tras su paso por Argentina y Chile, acudió al emblemático local fundado en 1960 por Félix Yong. Allí ingresó a la cocina, saludó al personal y se dejó fotografiar por los clientes que compartieron el momento en redes sociales.

La presencia del streamer volvió a viralizar al restaurante que contribuyó a convertir en tendencia internacional.

El español reafirmó así su afición por el tradicional pan con chicharrón, cuya mezcla de cerdo crocante, camote frito y zarza criolla lo llevó a coronarlo como el mejor desayuno del planeta. Su visita a Lima forma parte de un recorrido por Latinoamérica en el que mantiene contacto directo con su masiva comunidad de seguidores.

Durante su estancia, Ibai también sorprendió al creador de contenido peruano Koirandoshil, a quien visitó en su vivienda para proponerle acompañarlo a grabar su paso por la capital. El joven peruano contó en un live de TikTok que no esperaba la llegada del famoso streamer y que este coordinó previamente la visita para trabajar juntos contenido en Lima.

