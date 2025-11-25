El expresidente Martín Vizcarra reiteró que nunca ha solicitado una pensión vitalicia por haber ejercido la Presidencia ni por haber sido congresista, a diferencia de Dina Boluarte, quien ahora solicita al Congreso la activación de su pensión y otros beneficios correspondientes a quienes ocuparon la jefatura del Estado.

Vizcarra dio a conocer su postura a un día de la lectura de su sentencia, que será realizada por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional en el marco de las investigaciones en su contra: ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’, por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio, en calidad de autor.

El exmandatario afirmó que acudirá “con la frente en alto” a escuchar su sentencia. Sin embargo, Vizcarra también se pronunció sobre la coyuntura política y opinó sobre el reciente pedido de Dina Boluarte para acceder a una pensión vitalicia, que podría superar los S/35.000 mensuales, junto a otros beneficios, tras haber sido vacada del cargo el pasado 10 de octubre.

Sobre este tema, Martín Vizcarra afirmó que, a diferencia de la exjefa de Estado, nunca ha solicitado esa pensión ni como expresidente ni como excongresista, pues se sostiene con sus trabajos y su carrera como ingeniero civil. Añadió que lleva 20 años en la actividad privada y se desplaza en su “auto particular atravesando todo el tráfico limeño”.

“No cobro pensión vitalicia. No me paga un sol el Estado, ni como congresista que he sido electo, ni como expresidente. No es que me la hayan negado, ni siquiera la he pedido, vivo en función de mis trabajos. Soy ingeniero civil, he trabajado 20 años en la actividad privada”, manifestó a Exitosa.

Luego, Vizcarra enfatizó que, aunque legalmente le correspondería la pensión vitalicia, desde su punto de vista Dina Boluarte no debería solicitarla “por delicadeza”, considerando su gestión controvertida como presidenta del Perú y los procesos legales que enfrenta.

“Obviamente por lo que ha hecho, no corresponde. Dina Boluarte debería tener la delicadeza de no pedirla, ni ponerla a debate. ¿Cómo se la va a merecer?”, agregó.