La fusión entre la gastronomía japonesa y peruana alcanza un nuevo punto de celebración. Kyoto restaurante nikkei, reconocido por su propuesta culinaria contemporánea, cumple dos años de trayectoria y lo conmemora con una edición especial de sabores, shows y actividades culturales en sus locales de El Polo (Surco) y Plaza Norte.

Durante el viernes 24 y sábado 25 de octubre, los comensales podrán disfrutar de una experiencia completa que combina nuevos platos, cocteles exclusivos y espectáculos en vivo.

Entre las novedades destaca el Soki Ramen, una preparación de edición limitada que reúne un caldo concentrado con especias orientales, costillas de cerdo cocidas a baja temperatura, hongos shiitake, frejol chino, culantro y ajo crocante, ofreciendo una experiencia intensa y reconfortante.

La coctelería también se renueva con Hikari, un cóctel de autor elaborado a base de gin infusionado con kiuri y sake tradicional, acompañado de un almíbar de piña con especias y un toque efervescente.

Como detalle especial, todos los asistentes recibirán un Takoyaki de cortesía, uno de los clásicos del street food japonés: bolitas de masa rellenas de pulpo tierno, bañadas con salsa dulce y mayonesa japonesa.

Durante el fin de semana de aniversario, Kyoto ofrecerá un programa cultural y artístico con el tradicional baile Shishimai, caricaturistas en vivo, degustaciones de sake y presentaciones con DJ en vivo. Además, se activará una ruleta de premios con la que los visitantes podrán ganar productos y souvenirs conmemorativos de la marca.

“Kyoto nació con la idea de celebrar la cocina nikkei desde la autenticidad y el detalle. Este segundo aniversario reafirma nuestro compromiso de seguir innovando y ofreciendo experiencias memorables”, señalaron los representantes del restaurante.

Con una carta que reúne platos nikkei clásicos y contemporáneos, barras libres y cocteles de autor, Kyoto se ha consolidado como uno de los referentes gastronómicos más atractivos de Lima, donde la estética y la cultura japonesa se viven en cada detalle.

📍 Kyoto El Polo (Surco) — reservas al 920 226 678

📍 Kyoto Plaza Norte — reservas al 977 234 206