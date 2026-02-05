El reconocido Kyoto Restaurante Nikkei, referente de la cocina nikkei en la capital, presentó su nueva carta gastronómica, reafirmando su propuesta de fusión entre la tradición japonesa y los sabores peruanos, con platos renovados, técnicas contemporáneas y una cuidada selección de insumos de alta calidad.

Con locales ubicados en Centro Comercial El Polo y Plaza Norte, Kyoto continúa posicionándose como uno de los espacios gastronómicos más atractivos de Lima, combinando cocina de autor y ambientes diseñados para la experiencia del comensal.

Makis innovadores y ramen de autor

Entre las principales novedades de la carta destacan los makis de autor, como el Gyu-Maki, relleno de lomo fino empanizado y palta, cubierto con plátano frito y salsa de ají amarillo. A ello se suman opciones como Crispy Quinua, Misoyaki y Yabai, que exploran nuevas texturas y combinaciones.

La propuesta incluye también ramen de autor, entre ellos el Soki Ramen, elaborado con costillas de cerdo cocidas a baja temperatura y un caldo concentrado con especias orientales, además del Umi Ramen, que amplía la oferta para los amantes de la cocina japonesa.

Platos para compartir y sabores nikkei

La sección Aeropuerto incorpora domburis de pollo, chanchito asado y langostinos salteados con frijol chino, acompañados de tortilla de huevo a medio cocer y salsa dulce, con opción de arroz o quinua salteada.

Asimismo, la carta suma ceviches nikkei, opciones de poke y ensaladas como el Tropical Poke Salad y el Salmón Poke Salad, manteniendo el equilibrio entre frescura, técnica japonesa y sabor peruano.

Experiencia y coctelería inspirada en Japón

La experiencia gastronómica en Kyoto se complementa con una propuesta de coctelería que incorpora ingredientes emblemáticos de la cultura nipona, así como con ambientes cuidadosamente diseñados para generar momentos memorables y espacios ideales para compartir.

Con esta renovación, Kyoto Restaurante Nikkei refuerza su posición como un referente de la cocina nikkei en Lima, apostando por la innovación sin perder la esencia de la fusión peruano-japonesa.