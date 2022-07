Desde este espacio hemos seguido el trabajo de Tomo desde que comenzaron en el pequeño local de Benavides en Surco. Pocas mesas y una barra para atender a cuatro personas, donde Jeremy López y Francisco Sime trabajaron arduamente para destacarse en el mundo de la cocina nikkei. Y sí que lo hicieron. Cuando el producto es de primera, y la técnica es buena, la calidad se nota, y eso es lo que los amantes de este tipo de comida buscan, sin importar la ubicación o el tamaño del local. Apostar por un cambio de espacio en el momento que atraviesa el país es osado y de valientes. Abrir un restaurante siempre es un reto y más hacerlo durante la pandemia y con la inestabilidad política que atravesamos. Jeremy y Francisco siempre lo tuvieron claro, pero era la única forma de avanzar. Por ello cuando se les presentó la oportunidad de tomar el local en el que Tomo se encuentra ahora, en pleno Francisco de Paula en Miraflores, no dudaron en hacerlo. No importó triplicar casi el aforo en un local de dos pisos.

PROPUESTA

Tomo es un local exitoso, que funciona a tope casi los siete días de la semana, incluido lunes en la noche, día que suele ser bajo en el mundo restaurantero. Cuenta con una acogedora terraza con una amplia barra donde la coctelería de Aníbal Zambrano se luce por todo lo alto. Un salón grande con una hermosa barra desde donde Francisco y Jeremy muestran todo su arte y están al tanto de lo que sucede en todo momento en el salón. El producto sigue siendo de la mejor calidad posible, y como bien dice Héctor Solís, eso no es negociable tampoco en este local. El nuevo espacio ha permitido que muchos comensales que tenían el restaurante entre sus favoritos accedan a él de una manera más rápida, ya que hay más espacio y las esperas se acortan. Y que quienes no lo conocían lo visiten y lo vuelvan de sus lugares favoritos a pesar de ser un espacio de ticket promedio alto. Pero vayamos a la carta que no es extensa pero sí sabrosa.

Recomiendo sentarse en la barra y dejar que los chefs se encarguen. Pero si no es el caso, comiencen la experiencia con un Tobiche, plato que no deben dejar de probar y que es un símbolo de la casa. Pesca del día, chicharrón de calamar y leche de tigre al ají amarillo. Se puede pedir en versión moriwase, con un surtido de cortes de pescado y marisco muy bueno. En el caso de los nigiris pregunte por las opciones del día. Hay algunos que no están siempre en carta debido a la disponibilidad del producto. El tiradito ponzu está hecho con pesca del día y una ligera salsa de ají amarillo ahumado y rocoto, con toques asiáticos como el shizo y el ponzu. No deje de probar el ramen, en cualquiera de sus versiones. El Tomo Rice elaborado con panceta de cerdo cocido a baja temperatura y servida con arroz salteado al wok es también una buena opción. Si aún queda espacio los sanguchitos de pescado o pejerrey. En la carta de Tomo, aunque hay platos fijos, todo depende del producto que se encuentre ese día, así garantizan frescura y calidad. Mi recomendación es que se dejen llevar.

Tomo Cocina Nikkei

Francisco de Paula Camino 260, Cercado de Lima 15038

T. 962 191 152

https://www.mesa247.pe/lima/restaurante/tomo-cocina-nikkei