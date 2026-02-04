Con motivo del 14 de febrero, La Repostería presentó una edición especial de postres por San Valentín, pensada para regalar y compartir en pareja o con amigos. La propuesta estará disponible por tiempo limitado en sus locales de Magdalena del Mar.

Besos de Moza: un detalle para regalar

Entre las novedades destacan los Besos de Moza, un postre individual diseñado especialmente para la fecha. Se presentan sobre una base de galleta de chocochip y cuentan con tres opciones de relleno: cookies & cream, Baileys y dulce de leche. La propuesta busca convertirse en un gesto dulce y simbólico para celebrar el amor y la amistad.

Un postre para compartir

Para quienes prefieren una opción para colocar al centro de la mesa, la carta de San Valentín se completa con la torta de profiteroles, pensada para compartir entre dos o más personas. Este postre se suma a la línea de productos artesanales que caracteriza a la marca.

Identidad de pastelería de barrio

Fiel a su estilo, La Repostería mantiene su enfoque como pastelería y cafetería de barrio, con una propuesta cercana, elaboraciones artesanales y opciones para el día a día, sin dejar de lado las fechas especiales del calendario.

La edición especial por San Valentín se encuentra disponible en los locales ubicados en Jr. Leoncio Prado 859 y Av. Sánchez Carrión 479, ambos en el distrito de Magdalena del Mar.