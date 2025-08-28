Por primera vez en la historia, un bar peruano recibe el Michter’s Art of Hospitality Award, uno de los premios especiales que otorga The World’s 50 Best Bars. El galardón fue para Lady Bee, un espacio emblemático de Barranco que ha conquistado a expertos internacionales por su servicio cálido, su propuesta sostenible y su manera de contar historias a través de los cócteles.

El reconocimiento se basa en la votación de más de 800 miembros anónimos de la academia de The World’s 50 Best Bars, quienes destacaron a Lady Bee como un referente de hospitalidad. La ceremonia oficial de entrega se realizará el próximo 8 de octubre en Hong Kong, como parte de la edición 2025 de este ranking mundial.

Fundado en 2021 por los bartenders Alejandra León y Alonso Palomino, junto a la chef Gabriela León, Lady Bee ha construido su identidad en torno a la exaltación de los ingredientes autóctonos y el trabajo directo con comunidades de todo el país. Su filosofía se centra en el cero desperdicio y en la creación de experiencias inmersivas donde cada cliente se sienta parte de la familia del bar.

“Nuestra carta de cócteles Pollination representa el viaje de las abejas por los ecosistemas amazónicos, andinos y costeros, un recorrido que refleja nuestra búsqueda de identidad y homenajea a quienes producen los ingredientes que utilizamos”, señalaron los fundadores tras conocer el premio.

Desde su apertura, Lady Bee ha escalado rápidamente en el reconocimiento internacional: fue distinguido en 2023 con el título Campari One To Watch, ingresó al puesto 16 de la lista en 2024 y hoy suma este galardón que lo coloca en la élite mundial.

Emma Sleight, directora de contenido de The World’s 50 Best Bars, subrayó: “En poco tiempo, Lady Bee se ha forjado una merecida reputación como uno de los bares más apreciados del mundo. Este premio es un testimonio de la pasión y dedicación de todo su equipo”.