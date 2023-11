Con el objetivo de promover el ingreso de marcas peruanas al mercado europeo, la plataforma Oportunidades Euroamérica de mano de Selectos Ibéricos, vienen sumando a la elección de productos oriundos y con propiedades naturales de Perú, tales como el café, cacao, maca, arándanos, maíz morado, entre otros; sumando también nuestra bebida bandera “el pisco” aprovechando que nuestra gastronomía está destacada como la mejor del mundo, este fundamento es parte de su estrategia de mercados de Latinoamérica partiendo por Perú, realizan así la “Misión de ida y vuelta Latam Europa 2023-2024″

“Desde el 2018 hemos realizado activaciones promocionales y presentaciones de más de 14 bodegas de pisco en España, incluyendo Ibiza y Alicante, haciéndolas participar en eventos tan importantes como el Internacional Award Virtus de Portugal dónde la primera vez obtuvimos 10 medallas (8 grandes de oro y 2 de plata) en adelante marca Perú sigue participando en este concurso incrementando a más de 40 reconocimientos y medallas, de mano de la oficina comercial de la embajada peruana en España, PromPerú. La idea es dar a conocer las bondades de los productos peruanos en el mercado internacional”, destacó Alicia Wong, CEO representante de Oportunidades Euroamérica.

Asimismo, agregó que van de la mano en esta misión con la empresa Selectos Ibéricos, quienes cuentan con 8 restaurantes y puntos gourmet de productos españoles tales como: vinos, jamones ibéricos y quesos. Selectos Ibéricos tienen grandes planes de seguir su expansión en el Perú además de promover diferentes marcas nacionales en mercados europeos, lo cual no sólo ayudará a promover el desarrollo económico de los productores nacionales sino también suman a la import/export entre Perú y países de Europa partiendo por España.

Además de la importación y exportación entre Perú y España, se están sumando otros países como México, Chile y Argentina, quienes también presentan los mejores productos como vinos, bebidas espirituosas, embutidos, café y productos originales y vanguardistas dentro del contexto respetuoso con el medio ambiente y ecológicos.

“Hemos participado de la Feria de las Naciones como representantes de marcas españolas en el stand España, contando con productos tan vanguardistas como Master Chef Wine Collection, que cuenta con bodegas y vinos recomendados por reconocidos chef Estrella Michelin Internacionales , Bodegas Carchelo D.O. Jumilla, Bodegas Rey Eneo D.O. Rioja, Bodegas Marco Abella Priorat, Bodegas Hispano Suizas D.O. Requena, Bodegas Canopy D.O. Mentrida, Toledo, Bodegas Marcelino Diaz D.O. Extremadura y Bodegas De Mateo. Y sumaremos en futuros eventos marcas mexicanas, argentinas y chilenas”, detalló Alicia Wong.

“Estamos muy emocionados de llevar la marca Perú a España. Me refiero a que apostamos por responder a esa demanda cuya tendencia de consumo post pandemia en el mercado mundial, se inclina por productos naturales y ecológicos, productos con propiedades maravillosas y peculiares que abundan en Perú como los granos y cereales, café, cacao/chocolate, maca, quinoa, frutos rojos como arándanos y nuestro pisco con sus evolucionadas variedades de presentación, productos originales y vanguardistas, además de potenciados en nutrientes y proteínas, que tan atractivos son para Europa”, concluyó Alicia Wong.