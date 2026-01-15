El restaurante italiano Osteria Convivium presenta una propuesta estival que celebra el ritual del aperitivo con spritz clásicos y contemporáneos, acompañados de piqueos para compartir.
El restaurante italiano Osteria Convivium presenta una propuesta estival que celebra el ritual del aperitivo con spritz clásicos y contemporáneos, acompañados de piqueos para compartir.

El verano limeño se vive con bebidas frescas y encuentros alrededor de la mesa. En ese contexto, Osteria Convivium presenta “Spritz, per favore”, un festival que reinterpreta el tradicional aperitivo italiano y lo adapta a la temporada estival.

La experiencia estará disponible desde el 19 de enero hasta marzo de 2026, con una propuesta pensada para disfrutar a cualquier hora de la tarde y la noche.

Una carta de spritz clásicos y contemporáneos

El festival reúne una cuidada selección de spritz elaborados con prosecco, soda y botánicos naturales, concebidos como aperitivos refrescantes y equilibrados. Entre las opciones destacan:

  • Limoncello Spritz, de perfil cítrico y vibrante
  • Aperol Spritz, un clásico de balance entre dulzor y amargor
  • Hugo Spritz, preparado con licor de flor de saúco, menta fresca y lima
  • Frutta di Passione Spritz, con notas tropicales y frutales
  • Disaronno Spritz, elaborado con amaretto

Cada cóctel busca expresar ligereza, frescura y armonía, características propias del ritual del aperitivo italiano.

Piqueos pensados para el maridaje

La experiencia se complementa con una selección de piqueos italianos diseñados para compartir y acompañar los spritz:

  • Bruschette de pomodoro y zucchini
  • Taglieri de quesos y embutidos seleccionados
  • Canasta de tostadas de focaccia con hummus
  • Tradicionales olive ascolane, que aportan contraste y textura

Un ritual de pausa y disfrute compartido

Con este festival, Osteria Convivium reafirma su apuesta por la cocina italiana clásica y por el valor del aperitivo como un momento de pausa, conversación y disfrute colectivo.

“Spritz, per favore” se ofrece todos los días, con Happy Hour de 4:00 p. m. a 7:00 p. m., que incluye 2x1 en todos los spritz.

Datos clave del festival

  • 🍹 Festival: Spritz, per favore
  • 📅 Fechas: del 19 de enero a marzo de 2026
  • ⏰ Happy Hour: 4:00 p. m. a 7:00 p. m. (2x1 en spritz)
  • 🍽️ Propuesta: spritz + piqueos italianos
  • 📍 Lugar: Osteria Convivium, San Isidro

TAGS RELACIONADOS