El verano limeño se vive con bebidas frescas y encuentros alrededor de la mesa. En ese contexto, Osteria Convivium presenta “Spritz, per favore”, un festival que reinterpreta el tradicional aperitivo italiano y lo adapta a la temporada estival.
La experiencia estará disponible desde el 19 de enero hasta marzo de 2026, con una propuesta pensada para disfrutar a cualquier hora de la tarde y la noche.
Una carta de spritz clásicos y contemporáneos
El festival reúne una cuidada selección de spritz elaborados con prosecco, soda y botánicos naturales, concebidos como aperitivos refrescantes y equilibrados. Entre las opciones destacan:
- Limoncello Spritz, de perfil cítrico y vibrante
- Aperol Spritz, un clásico de balance entre dulzor y amargor
- Hugo Spritz, preparado con licor de flor de saúco, menta fresca y lima
- Frutta di Passione Spritz, con notas tropicales y frutales
- Disaronno Spritz, elaborado con amaretto
Cada cóctel busca expresar ligereza, frescura y armonía, características propias del ritual del aperitivo italiano.
Piqueos pensados para el maridaje
La experiencia se complementa con una selección de piqueos italianos diseñados para compartir y acompañar los spritz:
- Bruschette de pomodoro y zucchini
- Taglieri de quesos y embutidos seleccionados
- Canasta de tostadas de focaccia con hummus
- Tradicionales olive ascolane, que aportan contraste y textura
Un ritual de pausa y disfrute compartido
Con este festival, Osteria Convivium reafirma su apuesta por la cocina italiana clásica y por el valor del aperitivo como un momento de pausa, conversación y disfrute colectivo.
“Spritz, per favore” se ofrece todos los días, con Happy Hour de 4:00 p. m. a 7:00 p. m., que incluye 2x1 en todos los spritz.
Datos clave del festival
- 🍹 Festival: Spritz, per favore
- 📅 Fechas: del 19 de enero a marzo de 2026
- ⏰ Happy Hour: 4:00 p. m. a 7:00 p. m. (2x1 en spritz)
- 🍽️ Propuesta: spritz + piqueos italianos
- 📍 Lugar: Osteria Convivium, San Isidro