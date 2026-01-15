El verano limeño se vive con bebidas frescas y encuentros alrededor de la mesa. En ese contexto, Osteria Convivium presenta “Spritz, per favore”, un festival que reinterpreta el tradicional aperitivo italiano y lo adapta a la temporada estival.

La experiencia estará disponible desde el 19 de enero hasta marzo de 2026, con una propuesta pensada para disfrutar a cualquier hora de la tarde y la noche.

Una carta de spritz clásicos y contemporáneos

El festival reúne una cuidada selección de spritz elaborados con prosecco, soda y botánicos naturales, concebidos como aperitivos refrescantes y equilibrados. Entre las opciones destacan:

Limoncello Spritz , de perfil cítrico y vibrante

, de perfil cítrico y vibrante Aperol Spritz , un clásico de balance entre dulzor y amargor

, un clásico de balance entre dulzor y amargor Hugo Spritz , preparado con licor de flor de saúco, menta fresca y lima

, preparado con licor de flor de saúco, menta fresca y lima Frutta di Passione Spritz , con notas tropicales y frutales

, con notas tropicales y frutales Disaronno Spritz, elaborado con amaretto

Cada cóctel busca expresar ligereza, frescura y armonía, características propias del ritual del aperitivo italiano.

Piqueos pensados para el maridaje

La experiencia se complementa con una selección de piqueos italianos diseñados para compartir y acompañar los spritz:

Bruschette de pomodoro y zucchini

Taglieri de quesos y embutidos seleccionados

Canasta de tostadas de focaccia con hummus

Tradicionales olive ascolane, que aportan contraste y textura

Un ritual de pausa y disfrute compartido

Con este festival, Osteria Convivium reafirma su apuesta por la cocina italiana clásica y por el valor del aperitivo como un momento de pausa, conversación y disfrute colectivo.

“Spritz, per favore” se ofrece todos los días, con Happy Hour de 4:00 p. m. a 7:00 p. m., que incluye 2x1 en todos los spritz.

Datos clave del festival