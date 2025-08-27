La Osteria Convivium, dirigida por el chef Miguel Hernández, invita a los amantes de la cocina italiana a disfrutar de su Festival de lasagnas, una propuesta que estará disponible todo el mes de agosto y que rinde homenaje a uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía mundial.

Originaria de Emilia-Romaña, la lasagna es reconocida por sus finas láminas de pasta intercaladas con salsas, quesos y distintos rellenos. Para Hernández, este festival busca transmitir la calidez de la cocina casera italiana: “Queremos que cada bocado transporte a nuestros comensales a diferentes regiones italianas, combinando respeto por la tradición con creatividad en la cocina”, destacó.

Cuatro versiones

El festival incluye una selección que combina tradición e innovación:

Lasagne funghi porcini al cacio e pepe y guanciale : un juego de sabores intensos con el toque ahumado del guanciale.

: un juego de sabores intensos con el toque ahumado del guanciale. Lasagne bolognese clásica : el ragú cocido a fuego lento y la pasta fresca hecha en casa que nunca pasa de moda.

: el ragú cocido a fuego lento y la pasta fresca hecha en casa que nunca pasa de moda. Lasagne verdi di pesto, stracciatella y pomodorino : fresca y aromática, con la suavidad de la stracciatella y el perfume del pesto genovés.

: fresca y aromática, con la suavidad de la stracciatella y el perfume del pesto genovés. Lasagne nera di gamberi: pasta negra de tinta de calamar rellena de camarones, un plato sofisticado que evoca el mar.

El festival estará vigente hasta el 31 de agosto, en el local de la Osteria Convivium, como una oportunidad única para disfrutar de cuatro versiones que revalorizan este ícono culinario.