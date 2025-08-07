La marca peruana Otto Kunz, reconocida por su línea de embutidos, hamburguesas y carnes premium, lanza la segunda edición de “Destino de Expertos”, una propuesta que combina gastronomía, maridaje y viajes. Esta vez, la experiencia tendrá como destino final Mendoza, Argentina, e incluirá sesiones de cocina, parrilla y visitas guiadas a la bodega de Huentala Wines.

La edición anterior, en 2024, fue todo un éxito y contó con la participación del chef Carlos López y la Escuela Argentina de Parrilleros. Este 2025, Otto Kunz renueva su propuesta y apuesta por una vivencia más inmersiva: cinco ganadores, cada uno con un acompañante, serán parte de una experiencia enogastronómica al pie de los Andes.

Durante el viaje, los seleccionados disfrutarán de sesiones dirigidas por chefs expertos en el Hualta Winery Hotel y Huentala Hotel, además de maridajes exclusivos guiados por el enólogo de Huentala Wines.

“Destino de Expertos busca conectar con un consumidor que valora las experiencias memorables: aquellas que se viven, se aprenden y permanecen en el tiempo”, señaló Nicole Díaz, Brand Manager de Otto Kunz.

¿Cómo participar?

La dinámica es sencilla: los consumidores deben comprar desde S/59.90 en productos Otto Kunz, Vinos Sombrero y/o Huentala, y enviar su comprobante al WhatsApp 973 478 844 para participar en el sorteo.

Bajo el lema “Maridar no es mezclar, es entender”, la experiencia apunta a fortalecer el vínculo con consumidores que ven la cocina como una forma de expresión y aprendizaje.

Con esta campaña, Otto Kunz reafirma su posicionamiento con el eslogan “Pasión de Expertos”, consolidándose no solo como referente en carnes de alta calidad, sino también como una marca que crea experiencias auténticas e inolvidables.