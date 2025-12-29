El restaurante Ozu cierra el año con tres propuestas especiales de comida asiática para llevar, dirigidas a quienes buscan una alternativa distinta para celebrar el Año Nuevo en casa.
Las opciones están diseñadas para compartir en familia y combinan técnicas de la cocina tailandesa, nikkei y fusión asiática, manteniendo la identidad gastronómica del local ubicado en Surco.
Banquete Thai
Una alternativa pensada para quienes disfrutan de sabores intensos y especiados. Incluye:
- 8 wantanes
- 8 spring rolls
- 1 porción de arroz Bangkok
- 1 parrilla de lomo fino
- 1 arroz thai de pollo
- 1 red curry de pollo
Banquete Ozu Fusion
Orientado a los amantes de la cocina japonesa contemporánea, este banquete incluye:
- 4 makis clásicos
- 4 cortes de sashimi de salmón
- 4 cortes de sashimi de shiromi
- 5 unidades de gunkan hotate
- 4 nigiris
Banquete Nikkei
Una propuesta que mezcla sabores asiáticos y peruanos, compuesta por:
- 8 muslitos Bangkok
- 8 wantanes al vapor
- 2 makis clásicos a elección
- 1 parrilla de lomo fino
- 1 pollo cashews
- 1 arroz Bangkok
Precios y pedidos
Las Cenas de Año Nuevo para cuatro personas tienen los siguientes precios:
- Banquete Nikkei: S/ 275.00
- Banquete Thai: S/ 300.00
- Banquete Ozu Fusion: S/ 330.00
Los platos también pueden adquirirse por separado, para complementar otras preparaciones en casa. El restaurante recomienda realizar pedidos con anticipación.
Datos clave
- Restaurante: Ozu
- Ubicación: Av. Benavides 4862, Surco
- Propuestas: Banquete Nikkei, Thai y Ozu Fusion
- Formato: Para llevar
- Precio: Desde S/ 275 para cuatro personas
- Reservas y pedidos: 980 838 434
- Instagram: @ozufusion