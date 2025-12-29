El restaurante de Surco presenta tres banquetes especiales de cocina asiática y nikkei, pensados para compartir en familia durante la cena del 31 de diciembre.
El restaurante de Surco presenta tres banquetes especiales de cocina asiática y nikkei, pensados para compartir en familia durante la cena del 31 de diciembre.

El restaurante Ozu cierra el año con tres propuestas especiales de comida asiática para llevar, dirigidas a quienes buscan una alternativa distinta para celebrar el Año Nuevo en casa.

Las opciones están diseñadas para compartir en familia y combinan técnicas de la cocina tailandesa, nikkei y fusión asiática, manteniendo la identidad gastronómica del local ubicado en Surco.

Banquete Thai

Una alternativa pensada para quienes disfrutan de sabores intensos y especiados. Incluye:

  • 8 wantanes
  • 8 spring rolls
  • 1 porción de arroz Bangkok
  • 1 parrilla de lomo fino
  • 1 arroz thai de pollo
  • 1 red curry de pollo

Banquete Ozu Fusion

Orientado a los amantes de la cocina japonesa contemporánea, este banquete incluye:

  • 4 makis clásicos
  • 4 cortes de sashimi de salmón
  • 4 cortes de sashimi de shiromi
  • 5 unidades de gunkan hotate
  • 4 nigiris

Banquete Nikkei

Una propuesta que mezcla sabores asiáticos y peruanos, compuesta por:

  • 8 muslitos Bangkok
  • 8 wantanes al vapor
  • 2 makis clásicos a elección
  • 1 parrilla de lomo fino
  • 1 pollo cashews
  • 1 arroz Bangkok

Precios y pedidos

Las Cenas de Año Nuevo para cuatro personas tienen los siguientes precios:

  • Banquete Nikkei: S/ 275.00
  • Banquete Thai: S/ 300.00
  • Banquete Ozu Fusion: S/ 330.00

Los platos también pueden adquirirse por separado, para complementar otras preparaciones en casa. El restaurante recomienda realizar pedidos con anticipación.

Datos clave

  • Restaurante: Ozu
  • Ubicación: Av. Benavides 4862, Surco
  • Propuestas: Banquete Nikkei, Thai y Ozu Fusion
  • Formato: Para llevar
  • Precio: Desde S/ 275 para cuatro personas
  • Reservas y pedidos: 980 838 434
  • Instagram: @ozufusion

