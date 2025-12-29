El restaurante Ozu cierra el año con tres propuestas especiales de comida asiática para llevar, dirigidas a quienes buscan una alternativa distinta para celebrar el Año Nuevo en casa.

Las opciones están diseñadas para compartir en familia y combinan técnicas de la cocina tailandesa, nikkei y fusión asiática, manteniendo la identidad gastronómica del local ubicado en Surco.

Banquete Thai

Una alternativa pensada para quienes disfrutan de sabores intensos y especiados. Incluye:

8 wantanes

8 spring rolls

1 porción de arroz Bangkok

1 parrilla de lomo fino

1 arroz thai de pollo

1 red curry de pollo

Banquete Ozu Fusion

Orientado a los amantes de la cocina japonesa contemporánea, este banquete incluye:

4 makis clásicos

4 cortes de sashimi de salmón

4 cortes de sashimi de shiromi

5 unidades de gunkan hotate

4 nigiris

Banquete Nikkei

Una propuesta que mezcla sabores asiáticos y peruanos, compuesta por:

8 muslitos Bangkok

8 wantanes al vapor

2 makis clásicos a elección

1 parrilla de lomo fino

1 pollo cashews

1 arroz Bangkok

Precios y pedidos

Las Cenas de Año Nuevo para cuatro personas tienen los siguientes precios:

Banquete Nikkei: S/ 275.00

S/ 275.00 Banquete Thai: S/ 300.00

S/ 300.00 Banquete Ozu Fusion: S/ 330.00

Los platos también pueden adquirirse por separado, para complementar otras preparaciones en casa. El restaurante recomienda realizar pedidos con anticipación.

Datos clave