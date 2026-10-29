El festival gastronómico Parriland 2026 regresará a Lima el próximo sábado 21 de noviembre con una edición que reunirá a 13 propuestas culinarias especializadas en parrillas, cortes premium y preparaciones a la brasa. La actividad se desarrollará en la Explanada Norte del Estadio Monumental, desde las 12:00 del mediodía hasta las 10:00 de la noche.

Organizado por Filo, el evento combinará restaurantes de estilo argentino, propuestas gastronómicas peruanas, técnicas de cocción al fuego y una programación de música en vivo, con el objetivo de ofrecer una jornada dedicada a los aficionados a las carnes y al asado.

“Parriland nace de las ganas de celebrar la parrilla como lo que es: un ritual que une a la gente. Queríamos juntar a quienes mejor dominan el fuego en Lima y crear una experiencia que nadie quiera que termine”, señaló Nachi Benza, representante de Filo, organizador del festival.

¿Qué restaurantes participarán en Parriland 2026?

La oferta gastronómica incluirá a El Charrúa, La Tranquera, Costumbres Argentinas, Locos por el Asado, Fin del Mundo y La Cuadra de Salvador, establecimientos que presentarán distintas interpretaciones de la parrilla tradicional.

Entre los platos anunciados figuran el bife ancho argentino y los chorizos de La Tranquera; el bife de chorizo Ciudad del Lago y las mollejas de res con chimichurri de Costumbres Argentinas, liderado por Santiago Rey; así como la milanesa laucha y la empanada de entraña de Locos por el Asado.

Fin del Mundo ofrecerá vacío argentino al asador y bondiola, mientras que La Cuadra de Salvador participará con su propuesta de carnes a la parrilla.

Carnes premium, wagyu y cocina nikkei entre las novedades

Una de las incorporaciones anunciadas es Don Eduardo, propuesta de José Luis “Chiki” Castro, integrante del equipo peruano ganador de un reconocimiento mundial por su bife angosto en 2025.

También participará Kobe, marca especializada en carne wagyu liderada por Carolina Uechi, que presentará su Donburi Burger Angus-Wagyu y una picanha wagyu.

Por su parte, Tomo ofrecerá preparaciones que combinan sabores de la cocina nikkei con técnicas de cocción a la parrilla.

La propuesta se complementará con Gour Meat, de Roberto Boyle, que llevará anticuchos y spring rolls de lomo. Donde Andrés presentará platos como chaufa con costilla de cerdo BBQ y chopped brisket.

El Jefe e Isolina presentarán una colaboración exclusiva

Una de las novedades gastronómicas de esta edición será la colaboración entre El Jefe e Isolina, representados por los cocineros José del Castillo y Stefano Zapatier.

Ambos presentarán un plato de asado de tira con frijoles y arroz, elaborado especialmente para Parriland 2026.

Esta preparación reunirá técnicas de parrilla con acompañamientos vinculados a la cocina tradicional peruana, como parte de las propuestas exclusivas anunciadas por la organización.

Jardín de Fuegos mostrará distintas técnicas de cocción

El festival contará con un espacio denominado Jardín de Fuegos, desarrollado junto con la Sociedad Peruana de Parrilleros, colectivo especializado en técnicas de cocción a la brasa.

En esta zona, los visitantes podrán conocer distintos métodos de preparación, entre ellos el uso de jaulas, asadores y túneles, que permiten cocinar alimentos mediante diversas formas de exposición al calor.

El espacio también incluirá preparaciones como Chanchi Pop y Meat and Fries, según el programa anunciado por los organizadores.

¿Qué artistas tocarán en Parriland 2026?

La programación musical acompañará la jornada gastronómica desde el mediodía hasta el cierre del evento.

Entre los artistas y agrupaciones anunciados figuran:

Tierra Sur

La Mente

Los Fabulosos Primos

Crazy Dizzy

La Ficción

Despierta Marte

Ficticio

Lucía Lay

Los organizadores no han precisado en el material proporcionado los horarios individuales de las presentaciones.

¿Cuánto cuestan las entradas para Parriland 2026?

Las entradas para Parriland 2026 se comercializan a través de Joinnus y cuentan con una tarifa promocional para usuarios de tarjetas del Banco de Crédito del Perú (BCP).

Precios anunciados por la organización

Preventa BCP: S/30

General: S/60

En puerta: S/80

Dato Detalle Fecha Sábado 21 de noviembre de 2026 Horario 12:00 m. a 10:00 p. m. Lugar Explanada Norte del Estadio Monumental Ciudad Lima Organizador Filo Venta Joinnus

Tarifas comunicadas para Parriland 2026, sujetas a disponibilidad y condiciones de venta. Consultar entradas en Joinnus

La preventa de S/30 es exclusiva para tarjetas BCP, mientras que el precio general anunciado es de S/60. Quienes compren sus entradas en la puerta del recinto pagarán S/80, de acuerdo con la información difundida por la organización.

Los interesados pueden consultar novedades en Instagram mediante las cuentas @somosparriland y @somosfilo.