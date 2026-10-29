A pocos días del Día de la Canción Criolla, que se celebra este sábado 31 de octubre, las reuniones familiares y con amigos vuelven a poner a la gastronomía entre las protagonistas de la jornada. Pero ¿qué comida prefieren pedir los limeños y en qué horarios se concentra la mayor demanda?

Un análisis de la plataforma de reparto DiDi Food revela que las 8:00 de la noche son el horario con mayor volumen histórico de solicitudes de comida en Lima, con más de 1,1 millones de órdenes acumuladas desde el inicio de operaciones de la aplicación en la ciudad.

Los datos también muestran que los fines de semana concentran casi el 35 % de las solicitudes semanales. Los domingos registran más del 18 % de los pedidos, seguidos por los sábados, según información proporcionada por la compañía.

¿Cuáles son las comidas más pedidas por delivery en Lima?

Aunque el Día de la Canción Criolla está relacionado con platos tradicionales como anticuchos, tacu tacu y ají de gallina, las preferencias de los usuarios de aplicaciones de delivery abarcan distintas propuestas gastronómicas.

De acuerdo con DiDi Food, la categoría de pollo y alitas lidera las solicitudes en Lima. Este grupo comprende opciones como el pollo a la brasa y preparaciones de alitas con diferentes salsas.

Entre las categorías de mayor demanda también figuran la comida rápida, el sushi, la pizza y las hamburguesas.

Categorías destacadas en DiDi Food Lima

Pollo y alitas

Sushi y makis

Pizza

Hamburguesas

Un dato particular corresponde a los makis, que encabezaron las solicitudes de platos específicos durante septiembre y octubre de 2025. Este resultado refleja su presencia entre las preferencias de los usuarios de la plataforma, aunque no representa necesariamente el comportamiento de todo 2026.

¿A qué hora piden más comida los limeños?

La noche registra la mayor actividad histórica en la aplicación, especialmente a las 8:00 p.m., horario en el que se acumularon más de 1,1 millones de solicitudes.

Los fines de semana también presentan una mayor concentración de pedidos, con los domingos como el día de mayor participación semanal.

Estos indicadores permiten identificar los momentos de mayor movimiento en la plataforma.

Pueblo Libre, Jesús María y Surco figuran entre las zonas con más pedidos

El comportamiento de los usuarios también presenta diferencias según la zona de Lima.

Durante septiembre y octubre de 2025, las áreas de Pueblo Libre–Jesús María, Santiago de Surco y Miraflores–Barranco concentraron los mayores volúmenes de solicitudes registrados por DiDi Food.

En el primer lugar se ubicó el eje Pueblo Libre–Jesús María, seguido por Santiago de Surco y el conjunto de Miraflores–Barranco.

La compañía no precisó en el comunicado el número exacto de órdenes correspondiente a cada una de estas zonas.

El 77 % de restaurantes registrados son pequeños y medianos negocios

El análisis también aborda la participación de establecimientos gastronómicos locales dentro del servicio de reparto.

Según DiDi Food, el 77 % de los restaurantes registrados en Lima corresponde a pequeños y medianos negocios y cocinas ocultas, conocidas como dark kitchens, que preparan alimentos para entrega a domicilio.

Entre estos establecimientos se encuentran pollerías, sangucherías, cevicherías y otros negocios que utilizan plataformas digitales para comercializar sus productos.

La empresa señaló que busca desarrollar estrategias diferenciadas por zonas, con una primera etapa en Los Olivos, Breña, Barrios Altos, el Centro Histórico de Lima y San Juan de Lurigancho.

DiDi presenta iniciativa gastronómica por el Día de la Canción Criolla

Como parte de las actividades relacionadas con la celebración del 31 de octubre, DiDi presentó La Gran Jarana, una iniciativa que combina música, tradiciones peruanas y propuestas gastronómicas de restaurantes registrados en su plataforma.

Isabel Hernández Rivas, gerente de comunicaciones para DiDi Food y Nuevos Productos en Perú, destacó la diversidad de preferencias gastronómicas que existe entre los distritos limeños.

“Cada distrito de Lima tiene su propia sazón, sus tradiciones y restaurantes que cuentan historias únicas. En DiDi Food queremos que la tecnología nos ayude a reconocer esas diferencias, acercar a los comensales nuevas opciones y dar mayor visibilidad a los negocios locales”, señaló Hernández Rivas.

La iniciativa busca relacionar los hábitos de consumo registrados en la aplicación con la gastronomía y las celebraciones tradicionales de la capital.