La Feria de Octubre 2026 abrirá sus puertas este jueves 29 de octubre en la Casa de Correos y Telégrafos, con una programación de ingreso libre que reunirá actividades artísticas, presentaciones musicales, talleres, gastronomía y cine para toda la familia.

El evento se realizará hasta el domingo 1 de noviembre, en el hall y patio principal del histórico inmueble, ubicado en el jirón Conde de Superunda 170, en el Cercado de Lima. Las actividades generales están previstas desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Esta sexta edición es organizada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (PROLIMA) y la marca Lima, Ciudad de los Reyes.

Feria de Octubre tendrá música criolla, marinera y talleres de arte

La programación contempla presentaciones de marinera limeña, intérpretes de música criolla y espectáculos de música afroperuana, como parte de las actividades destinadas a difundir las expresiones culturales de la capital.

También se desarrollarán talleres de fotografía, pintura, dibujo, recorte y coloreo con motivos inspirados en Lima, dirigidos a niños y adultos.

Durante los cuatro días de la feria habrá intervenciones artísticas de personajes tradicionales como la tapada limeña, figura representativa de la historia y las costumbres de la ciudad.

Lucrecia Lafora, directora de la marca Lima, Ciudad de los Reyes, explicó que la iniciativa busca acercar a los visitantes a las propuestas culturales y turísticas del Centro Histórico.

“Nuestro objetivo cada año es ofrecerle a los visitantes una experiencia variada y completa para toda la familia, pensada para que descubran lo mejor de la oferta turística del Centro Histórico de Lima”, señaló Lafora en declaraciones recogidas por el diario oficial El Peruano el 27 de octubre.

Gastronomía: clases de ceviche y pisco sour

La gastronomía peruana también formará parte de la Feria de Octubre, mediante actividades dedicadas a la preparación de platos y bebidas tradicionales.

Entre las propuestas anunciadas destacan las clases de coctelería, con el pisco sour como una de las preparaciones principales, y una clase magistral para aprender a elaborar ceviche.

Además, los visitantes encontrarán puestos con dulces tradicionales, café, bocaditos y productos artesanales, según la programación publicada por los organizadores.

Proyectarán “Una sombra al frente” con conversatorio de Augusto Tamayo

Una de las actividades destacadas será la proyección de la película peruana Una sombra al frente, programada para el viernes 30 de octubre a las 6:00 p.m.

La cinta, estrenada en 2008 y dirigida por el cineasta peruano Augusto Tamayo, incluye escenas filmadas en el Centro Histórico de Lima.

Después de la función se realizará un conversatorio con el director, en el que los asistentes podrán conocer detalles relacionados con la realización de la película.

¿Dónde y cuándo será la Feria de Octubre 2026 en Lima?

Casa de Correos y Telégrafos

Del jueves 29 de octubre al domingo 1 de noviembre de 2026

Horario general: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Ingreso libre

Jr. Conde de Superunda 170, Centro Histórico de Lima

La cartelera completa, con las actividades programadas para cada fecha, está disponible en el portal de Lima, Ciudad de los Reyes y en su cuenta oficial de Instagram.

La función cinematográfica del viernes 30 está anunciada para las 6:00 p. m., por lo que quienes deseen asistir deben revisar los horarios específicos de cada actividad antes de acudir.