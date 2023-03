Si eres de compartir momentos inolvidables rodeado de amigos, pero no quieres consumir las mismas opciones de siempre, las galletas horneadas para dipear son la alternativa ideal para no caer en excesos.

Una gran alternativa son las galletas Salmas, que ofrecen 5 opciones ideales debido a que son libres de gluten, colesterol y conservantes artificiales. Estos son: Mini salmitas, maíz, granos y semillas, clásicas y su nuevo sabor, camote y zanahoria. A continuación, te dejamos algunas alternativas saludables y deliciosas para sorprender a tus amistades en tus próximas reuniones, de la mano con la experta en nutrición, Adriana Carulla.

Tapa con tartar de salmón:

Ingredientes:

Salmón

Sal

Aceite de oliva

Eneldo

Un poco de pimiento

Limón

Galletas horneadas (Salmas)

Para la preparación, se debe de tener como base las galletas horneadas y crear una pasta de palta con unas gotas de limón y un chorrito de aceite de oliva. Luego, se fríe el salmón en aceite de oliva y se coloca encima del resto. Una vez listo, se acompaña con eneldo, un poco de pimiento y unas gotitas de limón.

Para la nutricionista Adriana Carulla, esta combinación es muy potente a nivel nutricional, pues el salmón es un pescado que aporta la cantidad de Omega 3 necesaria que el cuerpo humano no produce de manera natural. Además, protege el sistema nervioso, las neuronas y todo el sistema cardiovascular. Cabe destacar que no es necesario consumir este pescado en grandes cantidades, sino que con 150 gramos a la semana es suficiente. Por otro lado, el eneldo ayuda al sistema digestivo, el limón brinda vitamina C y las galletas Salmas “no tienen gluten y son delgadas, así que no le quitan protagonismo a los acompañamientos”, comenta Adriana Carulla.

Pesto de albahaca:

Ingredientes:

Albahaca fresca

Queso parmesano

Maíz

Ajo crudo

Frutos secos

Queso crema

Su preparación es sencilla y consiste en mezclar todos los ingredientes y triturarlos hasta formar una pasta que luego puedes untar en las galletas horneadas (Salmas). Sobre ello, Adriana Carulla comenta que la albahaca contiene grandes cantidades de vitamina C, al igual que el culantro y los pimientos. Además, es importante no ponerlo en calor porque no es un alimento termoestable, y el calor diluye sus propiedades naturales. De hecho, este alimento contiene vitamina C, por lo que ayuda también a mantener el colágeno en nuestro organismo. Lo cual lo vuelve un súper ingrediente para alternarlo en la dieta.

Dip de yogurt griego

Ingredientes:

Un diente de ajo

Sal

Limón

Yogurt griego

Aceite de oliva

Para la preparación, se inicia cocinando el ajo en aceite de oliva a fuego bajo, cuidando de que el aceite no hierba, y una vez que el ajo esté blando, de color dorado y haya absorbido el aceite, lo aplasta hasta formar un puré. A esto se le suma unas gotitas de limón, sal, aceite de oliva, ralladura de la cáscara del limón y yogurt griego, y logra una pasta con todos estos ingredientes que puede dipear junto con galletas. Según comenta la experta, chancar el ajo y esperar unos minutos es muy bueno porque así libera un compuesto llamado alicina, el cual es indispensable para la protección del sistema respiratorio. Además, la cáscara del limón contiene hasta 10 veces más vitamina C que el jugo de limón tradicional. Como dato extra, el yogurt griego, a diferencia del natural, contiene mucha más proteína debido a que necesita 4 litros de leche para su preparación. Por lo cual, esta receta sencilla es un abanico de nutrientes para el cuerpo.

