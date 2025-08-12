El sabor, la tradición y la magia se darán cita en Miraflores con la Semana del Ron de Santería Bar, que se celebrará hasta el 16 de agosto en su local de Grimaldo del Solar 166. La propuesta reúne cocteles inspirados en las tres regiones del Perú, música en vivo, invitados especiales y experiencias de misticismo, todo en honor al Día del Ron.

Durante toda la semana, los asistentes podrán disfrutar de creaciones elaboradas con Ron Flor de Caña 12 años, que integran ingredientes nativos y combinaciones únicas. Entre las propuestas destacan:

Mapacho : miel amazónica, limón y mango.

: miel amazónica, limón y mango. Fiesta de San Juan : sachaculantro, taperibá y naranja.

: sachaculantro, taperibá y naranja. Dark ‘N’ Stormy : muña y ginger beer.

: muña y ginger beer. Painkiller: piña, coco y naranja.

La programación incluye la experiencia Yachay Cocktail, dirigida a grupos pequeños que podrán aprender la preparación de cocteles tradicionales y conectar con historias ancestrales a través de ingredientes de la costa, sierra y selva.

El jueves 14, la “Noche de Ron & Sanación” contará con la participación del reconocido Yovanny Ambra, quien ofrecerá lecturas de tarot y cartas especiales para quienes busquen un toque espiritual. El viernes, la celebración se animará con DJ en vivo.

Horarios y reservas

Santería Bar abre de lunes a jueves de 6:00 p.m. a 1:00 a.m., y viernes y sábados de 6:00 p.m. a 2:30 a.m. Para reservas e información, los interesados pueden comunicarse al 944 433 666.