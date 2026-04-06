La Asociación Peruana de Porcicultores anunció la celebración de la Semana del Cerdo Peruano, que se desarrolla del 9 al 19 de abril, con el objetivo de destacar la importancia de esta proteína en la alimentación familiar y en la gastronomía nacional.

La gerente general de ASOPORCI, Ana María Trelles, señaló que la carne de cerdo peruano es una fuente importante de nutrientes esenciales.

“El cerdo peruano no solo es tradición y sabor: es una proteína nutritiva, saludable, versátil y accesible que enriquece la dieta familiar”, indicó la representante del gremio.

Según la organización, la carne de cerdo producida en granjas tecnificadas cumple con estándares de bioseguridad y bienestar animal, además de aportar proteínas de alto valor biológico, hierro, zinc y vitaminas del complejo B.

Cuatro platos emblemáticos con carne de cerdo peruano

Durante esta semana gastronómica, ASOPORCI propone cuatro recetas tradicionales que reflejan la diversidad culinaria del país.

🐖 Chanchito al palo: tradición familiar en cada celebración

El Chanchito al palo es uno de los platos más representativos de celebraciones y reuniones familiares. Se cocina lentamente con leña, logrando una piel crocante y carne jugosa.

Tradicionalmente se sirve acompañado de yuca, carapulcra, ensalada criolla y ají, convirtiéndose en un plato ideal para fines de semana largos o reuniones familiares.

🍲 Adobo arequipeño: sabor intenso de la cocina regional

El Adobo arequipeño es un guiso tradicional preparado con carne de cerdo marinada en chicha de jora, ajo, ají panca, comino y orégano.

Se cocina lentamente hasta obtener una carne tierna y un caldo concentrado, y suele acompañarse con pan, camote o arroz blanco.

🥓 Chicharrón de cerdo: clásico del desayuno peruano

El Chicharrón de cerdo es uno de los platos más populares en todo el país. Se prepara friendo cortes como panceta o costillar hasta lograr una textura crujiente por fuera y jugosa por dentro.

Se sirve con mote, camote y sarza criolla, siendo un clásico del desayuno o almuerzo dominical.

🍛 Seco de cerdo con frejoles: tradición del norte peruano

El Seco de cerdo con frejoles es un guiso típico del norte del país preparado con carne cocida en culantro, cerveza y especias.

Su aroma y sabor reconfortante lo convierten en una opción habitual para las comidas familiares.

Promueven consumo responsable y seguro

ASOPORCI recomendó a los consumidores elegir carne de cerdo proveniente de establecimientos que cumplan con estándares sanitarios y que cuenten con certificaciones de calidad.

Asimismo, el gremio invitó a la población a aprovechar promociones y descuentos durante la semana gastronómica, fomentando el consumo responsable y la valoración de este ingrediente dentro de la cocina peruana.