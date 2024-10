Con dos semanas para el anuncio de The World’s 50 Best Bars 2024, patrocinado por Perrier, se ha revelado por octavo año consecutivo la lista extendida de bares clasificados de 51 a 100. La lista anual es decidida por un panel de votación compuesto por más de 700 expertos en bebidas independientes, renombrados bartenders y profesores, junto a periodistas premiados de bebidas y especialistas en coctelería.

La lista del 51-100 en números

La lista del 51-100 incluye bares de 35 ciudades diferentes alrededor del mundo.

Hay 12 nuevas entradas en la lista de Copenhague, Dubái, Hiriketiya, Hong Kong, Kuala Lumpur, Londres, Madrid, Singapur y Toronto.

La lista incluye 13 bares en Asia, de los cuales tres están en Singapur.

The World’s 50 Best Bars 2024 regresará a Europa este mes para su 16ª edición anual, reuniendo a la comunidad global de bares en Madrid en honor a las mejores experiencias de hospitalidad en todo el mundo. Diseñados para celebrar y reconocer los logros sobresalientes de equipos e individuos, los premios buscan honrar el arduo trabajo y la innovación de la comunidad global de bares. Al revelar la lista ampliada del 51-100, 50 Best tiene como objetivo resaltar un espectro aún más amplio de los bares y ciudades de cócteles más extraordinarios del mundo, celebrando la excelencia de la industria en una escala aún más grandiosa.

Emma Sleight, Directora de Contenido de The World’s 50 Best Bars, dice: “Estamos absolutamente encantados de volver a destacar los bares más notables del mundo con la publicación de la octava edición de la lista del 51-100. Este ranking ampliado nos brinda otra oportunidad increíble para celebrar la dedicación incansable y la hospitalidad inigualable de los mejores bares del mundo en una escala aún mayor y para dar la bienvenida a bares de nuevos destinos en el ranking. Hoy, honramos a los bares que han trabajado incansablemente para demostrar lo que se necesita para ser uno de los mejores del mundo. Nuestras más sinceras felicitaciones a cada uno de los equipos excepcionales cuyos bares han ganado un lugar en esta lista tan prestigiosa.”

Region of Madrid and Madrid City Council dicen: “Enhorabuena a los bares clasificados en la lista ampliada del 51 al 100. Esta es una distinción que reconoce el duro trabajo realizado por todos los implicados y celebramos este tremendo logro. Madrid es el marco elegido para celebrar este merecido reconocimiento porque es un destino ideal para quienes desean disfrutar de experiencias únicas de gastronomía y ocio. De hecho, es la tercera razón más importante para visitar esta maravillosa ciudad, después de su patrimonio histórico y su rica oferta cultural. Aquí existe una amplia tradición de coctelerías de alta calidad, como lo demuestra que la primera coctelería abierta en España fue en plena Gran Vía en 1931. Sin duda, la combinación de tradición e innovación explica el crecimiento de la diversidad y excelencia gastronómica en Madrid, así como la calidad de la oferta culinaria.”

Los bares en EE. UU. encabezan la lista del 51-100 por segundo año consecutivo.

De los 14 bares de las Américas, los establecimientos de EE. UU. lideran nuevamente la lista del 51-100 con un total de siete bares incluidos. Nueva York alberga cuatro de los siete, incluyendo a Dante, que ha vuelto a entrar en la lista en el No.79, Katana Kitten en el No.80, Attaboy en el No.84 y Employees Only en el No.97. Thunderbolt de Los Ángeles ocupa el No.64, seguido por el Café La Trova de Miami en el No.66. En otro lugar, un establecimiento en San Francisco regresa a la lista del 51-100 por primera vez desde 2020, con Pacific Cocktail Haven en el No.88.

México sigue de cerca a EE. UU., con cinco bares, liderados por Arca en Tulum en el No.55. En la Ciudad de México, Baltra Bar está en el No.83, Rayo en el No.87 y Hanky Panky en el No.93, mientras que el Zapote Bar de Playa del Carmen regresa en el No.91. Canadá da la bienvenida a una nueva entrada en la lista con Bar Pompette de Toronto en el No.70. En Sudamérica, Carnaval de Lima se encuentra en el No.69.

El Reino Unido lidera en Europa, con bares en Europa del Este manteniendo una sólida presencia.Europa cuenta con 18 entradas, incluyendo cuatro bares en el Reino Unido, tres de los cuales son nuevas entradas: Kwãnt Mayfair en el No.52, Amaro en el No.90 y Viajante87 en el No.99. A Bar with Shapes For a Name ocupa el No.61.

Grecia e Italia siguen con tres bares cada uno. El Bar in Front of the Bar de Atenas en el No.51 se une a The Clumsies en el No.60 y Barro Negro en el No.68. En Italia, Freni e Frizioni de Roma está en el No.53, L’Antiquario de Nápoles en el No.78 y Camparino in Galleria de Milán en el No.92.

La presencia de Europa del Este en la lista del 51-100 sigue siendo fuerte, con Mirror Bar en Bratislava subiendo 28 posiciones hasta el No.62, y se une a Nouvelle Vague, Tirana, en el No.95.

En otras partes de Europa, Madrid presenta una nueva entrada con Angelita en el No.65, mientras que Bird de Copenhague se une a la lista por primera vez en el No.77. Little Red Door, París (No.59), Svanen, Oslo (No.72), Wax On, Berlín (No.73) y Red Frog, Lisboa (No.94) también figuran en la lista ampliada del 51-100.

En Asia, un bar de una nueva ciudad aparece, mientras que Singapur lidera por otro año.Singapur encabeza Asia con tres bares en la lista de un total de 13, incluyendo dos nuevas entradas: Cat Bite Club entra en el No.56 y el ganador del Bareksten Best Bar Design Award del año pasado, Night Hawk, en el No.74. El veterano de Singapur, Native, ha subido 16 posiciones hasta el No.67.

Siguiendo a Singapur, hay bares en Hong Kong, Japón y Tailandia, con dos bares de cada uno en la lista del 51-100. Argo de Hong Kong está en el No.58 junto a la nueva entrada The Savory Project en el No.82. En Tokio, The SG Club ocupa el No.54 y The Bellwood está en el No.89, mientras que Bangkok cuenta con Mahaniyom Cocktail Bar en el No.57 y Vesper en el No.85.

En otras partes de Asia, Smoke & Bitters (No.86) en Hiriketiya se convierte en la primera entrada de Sri Lanka. Hope & Sesame, Guangzhou (No.63), Bar Cham, Seúl (No.71) y Penrose, Kuala Lumpur (No.98) también figuran en el ranking ampliado.

Australia, África y Medio Oriente

Los bares australianos Cantina OK! en Sídney y Above Board en Melbourne han hecho un regreso triunfal a la lista en el No.96 y No.100 respectivamente, mientras que los EAU ven una nueva entrada con LPM Dubai en el No.76. Representando a África están Hero Bar de Nairobi (No.75) y Sin + Tax de Johannesburgo, que sube 13 posiciones hasta el No.81.

La lista de The World’s 50 Best Bars 2024, patrocinada por Perrier, se revelará en una ceremonia de entrega de premios en directo en Madrid el 22 de octubre de 2024. La cuenta atrás de la lista también se transmitirá en vivo a una audiencia global que no pueda asistir en persona a partir de las 8:25 p.m. hora local. Los amantes de los bares y cócteles están invitados a unirse a través de la página de Facebook de The World’s 50 Best Bars y el canal de 50 Best Bars TV en YouTube.

Ranking Establishment City 51 The Bar in Front of the Bar Atenas 52 Kwãnt Mayfair Londres 53 Freni e Frizioni Roma 54 The SG Club Tokio 55 Arca Tulum 56 Cat Bite Club Singapur 57 Mahaniyom Cocktail Bar Bangkok 58 Argo Hong Kong 59 Little Red Door Paris 60 The Clumsies Atenas 61 A Bar with Shapes For a Name Londres 62 Mirror Bar Bratislava 63 Hope & Sesame Guangzhou 64 Thunderbolt Los Ángeles 65 Angelita Madrid 66 Café La Trova Madrid 67 Native Singapur 68 Barro Negro Atenas 69 Carnaval Lima 70 Bar Pompette Toronto 71 Bar Cham Seúl 72 Svanen Oslo 73 Wax On Berlín 74 Wax On Singapur 75 Hero Bar Nairobi 76 LPM Dubai Dubai 77 Bird Copenhague 78 L’Antiquario Nápoles 79 Dante Nueva York 80 Katana Kitten Nueva York 81 Sin + Tax Johannesburgo 82 The Savory Project Hong Kong 83 Baltra Bar Ciudad de México 84 Baltra Bar Nueva York 85 Vesper Bangkok 86 Smoke & Bitters Hiriketiya 87 Rayo Ciudad de México 88 Pacific Cocktail Haven San Francisco 89 The Bellwood Tokio 90 Amaro Londres 91 Zapote Bar Playa del Carmen 92 Camparino in Galleria Milan 93 Hanky Panky Ciudad de México 94 Red Frog Lisboa 95 Nouvelle Vague Tirana 96 Cantina OK! Sydney 97 Employees Only Nueva York 98 Penrose Kuala Lumpur 99 Viajante87 Londres 100 Above Board Melbourne