Ubicado en las lomas del valle de Lurín, en Pachacámac, Ranch Pachacamac fortalece su propuesta como hotel boutique campestre, destacando su gastronomía como uno de sus principales atractivos para quienes buscan desconectarse sin alejarse demasiado de Lima.

El espacio combina naturaleza, cocina tradicional peruana y experiencias al aire libre, consolidándose como una alternativa ideal para el turismo de fin de semana.

Cocina de campo con identidad peruana

La propuesta culinaria de Ranch Pachacamac se basa en una cocina criolla de campo elaborada con insumos de la zona y productores locales.

Entre sus platos emblemáticos destacan:

Pachamanca tradicional

Caja china

Pollo al cilindro

Trucha fresca

Lomo saltado

Ceviches de temporada

Para las cenas, el restaurante ofrece pizzas al estilo campestre, ideales para compartir al aire libre. Además, cuenta con opciones variadas de desayuno, desde propuestas peruanas clásicas hasta alternativas más ligeras.

Bar mirador y experiencias al atardecer

Uno de los espacios más atractivos es su bar mirador con vista al valle, pensado para disfrutar del atardecer acompañado de cócteles de autor.

La experiencia combina buena comida, paisaje y relajación en un entorno natural privilegiado.

Hospedaje boutique y actividades

El hotel se desarrolla en dos hectáreas de áreas verdes y cuenta con 14 bungalows en distintos formatos, diseñados para quienes buscan tranquilidad y servicios de alto nivel.

Entre las experiencias que ofrece se encuentran:

Spa y masajes

Picnics al aire libre

Cuatrimotos

Parapente

Shows de caballo de paso

Fogatas nocturnas

Además, es una opción para bodas, eventos corporativos y celebraciones especiales. Próximamente contará con una piscina infinity exclusiva para huéspedes.