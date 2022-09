Luego de unos años de para debido a la pandemia, este 15 de noviembre vuelve el ranking de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2022, patrocinados por S. Pellegrino y Acqua Panna con su lista habitual y una ceremonia de entrega de premios en persona. Recordemos que el 2021 se realizó una lista retrospectiva llamada ¨Pasado y Futuro¨, coronando a los Mejores Restaurantes 2013-2021.

Este será el primer evento completo de la comunidad gastronómica de América Latina desde 2019.

Este galardón, que ya se ha celebrado en México, Colombia, Perú y Argentina, volverá a México en 2022 con una nueva sede en Mérida (Yucatán), en colaboración con el socio anfitrión del destino, la Secretaría de Turismo del Estado de Yucatán.

En esta oportunidad, se anunciarán tres premios especiales que precederán al programa en directo, incluyendo el premio Latin America’s Best Female Chef el 20 de septiembre, el Icon Award el 11 de octubre y el premio American Express One To Watch el 25 de octubre. “Estamos muy contentos de reunir al mayor número posible de personas de toda América Latina una vez más en 2022.

Deseamos destacar más restaurantes, equipos y talentos culinarios que nunca, así como descubrir la vibrante ciudad de Mérida y explorar la diversa región gastronómica de Yucatán”, comenta el director de contenidos de Latin America’s 50 Best, William Drew.

EL PROGRAMA. Las conversaciones de este año abordarán el tema de la Cocina Consciente y explorarán la forma en que los restaurantes pueden apostar por las buenas condiciones de trabajo, la sostenibilidad medioambiental, económica y humana, etc. Otros premios que se anunciarán en la ceremonia son el premio Estrella Damm Chefs’ Choice, el premio Gin Mare Art of Hospitality y un nuevo galardón: el premio Beronia Latin America’s Best Sommelier. Tras la vuelta a un evento presencial en 2022, 50 Best aprovechará la oportunidad para amplificar las diversas voces y los mensajes positivos, fomentar el debate progresivo y la colaboración transfronteriza, y promover un mayor descubrimiento y exploración gastronómica.