El bartender Nando Córdova vuelve a apostar por la coctelería Tiki que tanto disfruta, esta vez en un hermoso espacio ubicado en la calle Santa Luisa en San Isidro. Luego de cerrar el local que regentaba en Miraflores debido a la pandemia, lo que nació como un Pop Up en el 2017 toma cuerpo y vuelve a encontrarse con sus seguidores en un bello espacio donde no sólo se puede disfrutar de una excelente coctelería sino también de una deliciosa propuesta culinaria, elaborada por el reconocido chef Hajime Kasuga, quien ha propuesto una carta de influencia hawaiana, cantonesa, japonesa, coreana e Indonesia.

Inspirado en los bares de California de 1933 y creado por Ernest Beaumont Gantt, que luego de cambiarse de nombre por Don The Beachcomber, un personaje aventurero, que a lo largo de su vida viajó por Jamaica, Hawaii, Tahití y otros países exóticos. Nando rememora el legado de este personaje por diseñar una estructura de cócteles que tuvieran un balance entre lo potente y lo ligero del ron, lo dulce y lo ácido, lo especiado y lo frutado. Creando así, algo que para la época se conocía como “Rum Rhapsodies” y se conoce hoy como coctelería Tiki. Don The Beachcomber decía: “Si no puedes ir al paraíso, yo te lo traeré”, destaca el experimentado bartender.

LA CARTA

Presenta cuatro partes, uno dedicado a la coctelería ¨Tiki y cócteles exóticos¨; otra de ¨Traditional Caribbean & Rum Classic Cocktails¨ donde encontramos cócteles como el presidente, Eddie Woelke, Cuba 1920 hecho de ron Havana Club Añejo 7 años, curacao Orange, Vermouth Dry y sirope de granada.

Seguimos ¨Signature Cocktails¨, donde Nando Cordova nos deleita con cócteles de su autoría como el ¨Welcome to paradise hecho con ron Bacardi Carta Blanca, Appleton Estate Signature Blend, jugo de naranja, jugo de limón, Falernum, Pimiento Dram, sirope de maracuyá y Peychaud’s Bitters. Los ¨Pisco Tropics¨ y ¨RUM Reversiones y Clarificados. Encontrarán también más de 230 etiquetas de ron, lo que no incluye la presencia de otros destilados.

Por otro lado, la propuesta gastronómica ha sido desarrollada por Hajime Kasuga, cocinero Nikkei peruano quien ha asesorado en la elaboración de la carta. Donde encontramos platos como el ¨Smash Sushi¨, la versión de la casa de Oshi sushi, o los ya conocidos poke bowls