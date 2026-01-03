La cocina de Alberto Chang Ogata se construye a partir de la memoria familiar y más de dos décadas de experiencia profesional. Ese recorrido se expresa hoy en la carta de Yume Sushi & Bar, una marca con dos sedes que resume técnica japonesa, insumos locales y una mirada personal sobre el sushi nikkei.

Durante la temporada de verano, la barra cobra especial protagonismo. Como itamae, Chang Ogata presenta cerca de 20 variedades de makis entre clásicos y creaciones propias, muchas de ellas inspiradas en recetas transmitidas dentro de su familia.

Makis clásicos y de autor con identidad propia

Entre los makis tradicionales destacan el acevichado, el california roll y el furai. A ellos se suman recetas de autor que reflejan el sello del chef:

Karami maki : ebi furai y palta con crema picante de pulpo, queso parmesano y salsa dulce.

: ebi furai y palta con crema picante de pulpo, queso parmesano y salsa dulce. Obamaki : creación en honor a su abuela, con pescado empanizado y palta, cubierto de atún flameado, salsa parrillera, ají amarillo y chalaquita.

: creación en honor a su abuela, con pescado empanizado y palta, cubierto de atún flameado, salsa parrillera, ají amarillo y chalaquita. Mayumaki: dedicado a su prima, combina pescado empanizado y palta con tartar de pescado, tiras crocantes, mayo sriracha y salsa tare.

Cada preparación busca equilibrio entre textura, temperatura y sabor, respetando la técnica japonesa sin perder la identidad peruana.

Platos calientes que amplían la experiencia

La carta se complementa con opciones calientes que han ganado protagonismo entre los comensales:

Butadon : finos cortes de cerdo en salsa tentsuyu sobre arroz blanco.

: finos cortes de cerdo en salsa tentsuyu sobre arroz blanco. Gyudon : láminas de res en salsa tentsuyu, servidas con arroz.

: láminas de res en salsa tentsuyu, servidas con arroz. Cachete de pescado: parte más sabrosa del pescado, crocante con batayaki, limón y culantro, ideal para compartir.

Estas preparaciones refuerzan la versatilidad del concepto más allá del sushi tradicional.

Nueve años de Yume y un concepto con simbolismo

Alberto Chang Ogata acumula 20 años de trayectoria culinaria, nueve de ellos dedicados al desarrollo de Yume Sushi & Bar. El nombre “Yume”, que en japonés significa “sueño”, representa el proyecto que el chef construyó junto a su hermano.

El logo incorpora un Daruma, figura tradicional japonesa que simboliza metas y perseverancia. En la cultura nipona, pintar uno de sus ojos marca el inicio de un objetivo, un detalle que se refleja en la identidad visual de ambos locales.

Un legado que cruza fronteras

El proyecto familiar se expandió fuera del país cuando el hermano del chef abrió dos restaurantes en Estados Unidos bajo el nombre Sushi Nikkei Peruvian Style, con una propuesta que también lleva la influencia culinaria de Alberto Chang Ogata.

En Lima, Yume Sushi & Bar atiende en Surco y Miraflores, consolidándose como una referencia de la cocina nikkei contemporánea.