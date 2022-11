Arriesgarse luego de la pandemia a abrir un segundo local no es poca cosa y Yume Sushi Bar decidió dar el gran paso hace unos meses y hacerlo, esta vez ubicado en pleno corazón de Miraflores (General Borgoño 286). La apuesta fue fuerte, ya que el espacio que encontraron necesitaba arreglos a pesar que no era muy grande. Pero muchos clientes pedían algo por esa zona y con mucho esfuerzo finalmente se logró. La propuesta es la misma, no importa el local donde estés, cocina nikkei honesta y de buena calidad, donde se fusionan estilos e ingredientes de distintas culturas, con los mejores y más frescos insumos. La carta es corta, sabrosa y en algunos casos arriesgada, sobre todo si vamos un poco más allá y dejamos de lado los makis. Ojo, en Yume hay varios en carta y son muy buenos, pero mi recomendación una vez más en este local es que se arriesguen, prueben más platos y no sólo se llenen de rollos con salsa acevichada. La carta está dividida en una buena variedad de entradas, tres tiraditos, sashimis, nigiris clásicos y los de la casa. Comenzamos nuestra visita con el tiradito Shiromi Kiiro, elaborado con pesca del día, ostión,ligera salsa de ají amarillo, limón, shizo e hilos de camote crocante. Continuamos con el taco ebi, uno de los platos emblema de Yume. Taquito crocante relleno, en este caso, de langostinos en salsa ninja, crema de palta y gohan. Muy buenos y con el punto perfecto de picante.

MÁS SABORES. Las conchas brasa (vienen cuatro unidades) se sirven con mantequilla, ají limo confitado y quinua pop para el toque crujiente. Agregue unas buenas gotas de limón para que el bocado sea perfecto. Nos encantan las gyozas y solemos pedirlas en varios de los lugares que visitamos. En esta oportunidad, optamos por la versión con chili, servidas con verduras orientales y salsa de chili oil. Prueben los nigiri de la casa, nosotros optamos por el de conchitas parme, muy frescas. Se sirven con mantequilla y queso parmesano gratinado. El crispy rice viene con arroz de sushi crocante, tartar spicy y ají limo. Distinto y atrevido. El shiromi pop lleva pesca del día sellada con salsa de ostras, leche de tigre de la casa y quinua pop. Uno de mis sushis favoritos es el Gunkan de TNT, bolitas de arroz envueltas en nori y relleno con conchas de abanico en mayonesa picante y limón. Fresco, con la cantidad ideal de mayonesa para no opacar el sabor de la concha y el picante correcto. Lo pueden pedir también de cangrejo, tartar de atún o salmón. Otro de nuestros favoritos es el de erizo, pero no tuvimos suerte y no llegó ese día. Como les he mencionado, la carta de makis es buena y larga. Unas 23 opciones para todos los gustos. Nosotros decidimos optar, después de todas esas entradas, por uno de nuestros platos calientes favoritos, el cachete de pesca del día crocante; servido con batayaki, limón y culantro. Se acompaña con arroz caliente, ideal para compartir. Un plato al que siempre volvemos porque nos encanta. Pero si lo suyo son las carnes, puede optar por el butadon, finos cortes de cerdo, servido con salsa tentsuyu o el Gyudon, elaborado con carne de res.