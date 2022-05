Freddy Krueger es uno de los más famosos personajes de películas de terror de la serie de filmes “A Nightmare on Elm Street”. Quién iba a imaginar que desde su primera aparición en 1984, este ser controlador, invulnerable y omnipotente, iba a causar pánico en la gente; y no era para menos, ya que este ser atormentaba y asesinaba a sus víctimas en sus sueños, pero que en realidad ocurría en la vida real, algo que le permitía cometer múltiples asesinatos.

Si bien, se hacía fuerte del miedo y de las almas de quienes mataba, la única forma de detenerlo era llevándolo al “mundo real”; es decir, al mundo de la vigilia, donde se le podía herir.

Debido a que su apariencia física causó gran impacto en la audiencia por su rostro desfigurado y sus quemaduras, así como su forma peculiar de vestir que destacaba por un guante de afiladas cuchillas que elaboró él mismo, muchos de sus seguidores desconocen pasajes sobre él, que a continuación te los detallamos. La recopilación la hizo Screen Rant.

La piel de Freddy Krueger tiene cicatrices de quemaduras y carece de cabello como resultado de ser incinerado vivo por los padres de Springwood (Foto: New Line Cinema)

10 DATOS SOBRE FREDDY KRUEGER

En las siguientes líneas describiremos brevemente todo sobre este personaje terrorífico, al que vimos por primera vez en “A Nightmare on Elm Street” (1984), de Wes Craven.

1. ¿Cómo surgió el nombre Freddy Krueger?

Su creador Wes Craven dio a conocer que el nombre de este malvado ser surgió de las vivencias que tuvo de niño. Aunque en un inicio estuvo influenciado por la película muda “Nosferatu” (1922) y un vagabundo desfigurado que vio una vez, su personaje se inspiró en nada más y nada menos que en un uno de sus compañeros de escuela llamado Fred Krueger, quien lo intimidaba y abusaba de él constantemente. En el filme, él decidió cambiar sutilmente el nombre por Freddy.

2. ¿Por qué su suéter es de color rojo y verde?

Los colores del suéter a rayas de Freddy Krueger no eran mera casualidad, ya que Craven se basó en un artículo de Scientific American en el que detallaba que el rojo y verde eran los más difíciles de percibir. A esto, le sumó un sombrero de fieltro y una mano enguantada.

3. La verdadera razón por la que la mano enguantada cuelga del cuerpo de Krueger

La mano enguantada se inspiró en el gato de Wes Craven, la cual lo hacía ver que tenía un gran alcance en el mundo de las sombras mientras todos dormían. Sin embargo, había un problema: esta pesaba mucho como para darle movimiento fluido, así que se optó por dejarla colgando hacia abajo, lo que identificó también a este personaje.

4. El tiempo en pantalla de Freddy Krueger

Aunque es el principal villano de “A Nightmare On Elm Street”, Krueger ha aparecido en un aproximado de siete minutos. ¿La razón? Los cineastas buscaban que además de presentarlo como alguien aterrador, también fuera alguien desconocido. Algo distinto pasó en las secuelas, donde lo vimos con más frecuencia.

5. ¿Sus poderes se basaron en hecho reales?

Para crear los poderes que tenía Krueger, Wes Craven y su equipo se basaron en un suceso real: en el fallecimiento de varias personas que sufrieron pesadillas y murieron mientras dormían de acuerdo con Los Angeles Times. De ahí surge como un demonio de los sueños.

La primera aparición de Freddy Krueger en un videojuego fue en el juego de 1989 de Nintendo Entertainment System, A Nightmare on Elm Street (Foto: New Line Cinema)

6. Se encarnó tres veces

Freddy Krueger se encarnó tres veces, aunque siempre mantuvo su nombre original: 1) Freddy Krueger original, que fue interpretado por Robert Englund, que evolucionó de un hombre a un asesino de humor negro. 2) El que aparece en New Nightmare, de Wes Craven, que actúa distinto por la manifestación de los demonios de un autor que un villano slasher y 3) La nueva versión/reinicio de 2010 interpretada por Jackie Earle Haley, donde era un ser más oscuro, precisa Screen Rant.

7. Tuvo su aparición en “Mortal Kombat 9″

En el reinicio de la franquicia de 2011 Mortal Kombat, Freddy Krueger aparece y lucha contra íconos de juegos como Liu Kang y Scorpion. Debido a que su incursión en videojuegos no fue mala, esto provocó que otros personajes de la película se incorporaran en ella como Predator, RoboCop y The Terminator.

8. Su gante apareció en otros filmes

El icónico guante con cuchillas de Freddy Krueger se convirtió en leyenda en el género de terror, haciendo que este tenga varias apariciones en otros filmes, incluso más que el personaje. Así tenemos en: “Jason Goes To Hell: The Final Friday” cuando el guante arrastra la máscara de Jason al infierno; asimismo, en “Evil Dead II”, dentro de un cobertizo de herramientas e incluso en “Bride Of Chucky”, el momento en el que aparece en un casillero de evidencia.

9. En un parque temático

Gracias a la popularidad que alcanzó, lo podemos encontrar en un parque temático. A finales de los 80, apareció en el Six Flags Fright Fest, donde tuvo su propia casa embrujada llamada “Freddy’s Nightmare: The Haunted House On Elm Street”, durante dos años. Luego estuvo con su compañero asesino Jason Voorhees durante Halloween Horror Nights 17 y 25 de Universal Sutdio.

10. Habla de las inseguridades que viven los niños

Robert Englund, quien interpretó a Freddy Krueger de 1984 a 2003, señala que su personaje representa la negligencia de los padres que no están pendientes de sus niños, haciendo que sus propios miedos vayan a sus subconscientes hasta que van creciendo y se convierten en adolescentes, pero las inseguridades los siguen acompañando.