Freddy Lupin, el carismático caniche que sueña con ser respetado por su manada de hombres lobo, vuelve a la pantalla grande con 200% Lobo. La película animada se estrena este 11 de septiembre en todos los cines del país, con una propuesta que combina aventura, risas y un mensaje inspirador para toda la familia.

En esta ocasión, un hechizo mágico transforma a Freddy en un auténtico hombre lobo, pero al mismo tiempo desata por accidente a Moopoo, una traviesa hada lunar que amenaza con desatar el caos en el planeta. Para evitar que la Luna y la Tierra colisionen, Freddy y sus amigos deberán embarcarse en una misión épica rumbo a la peligrosa zona caza-lobos, enfrentando brujas, encantamientos y retos inesperados.

Con una animación vibrante y colorida, la secuela dirigida por Alexs Stadermann ofrece no solo acción y comedia, sino también una reflexión sobre la identidad, la amistad y la importancia de aceptarse tal como uno es.

“Trabajamos incansablemente para que todos los elementos encajaran a la perfección. La trama conecta con todas las edades y está llena de personajes creíbles y entretenidos. Verla en el cine es la mejor manera de vivir esta experiencia”, destacó el director.

🔗 Mira el tráiler aquí: 200% Lobo – Tráiler Oficial

Ficha técnica