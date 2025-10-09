Creada por alumnos de los colegios Villa Caritas y San Pedro, la cinta combina humor y reflexión para retratar los dilemas emocionales de los adolescentes al terminar el colegio. Su preestreno será el 13 de octubre en la Universidad de Lima.
La ansiedad, la soledad y la búsqueda de identidad en la adolescencia llegan al cine con “Agustín”, una película realizada por alumnos de los colegios Villa Caritas y San Pedro, que invita a reflexionar —entre risas, errores y aprendizajes— sobre los retos emocionales que enfrentan los jóvenes de hoy.

La historia sigue a Agustín, un adolescente que, por miedo a quedarse solo, decide estudiar la misma carrera que sus amigos. Pero cuando ellos cambian de rumbo, se ve atrapado en la confusión y empieza a tomar decisiones equivocadas: se une a un grupo que vive de fiesta, descuida sus estudios y pierde el rumbo. Entre el cariño de su hermana y los consejos de su profesora de filosofía, el protagonista deberá enfrentarse a sí mismo y descubrir qué quiere realmente.

El elenco está conformado por estudiantes de quinto de secundaria, con la participación especial de las actrices Monserrat Brugué y Alessa Wichtel. El preestreno se realizará el 13 de octubre en la Universidad de Lima, a las 7:00 p.m.

“Cada año buscamos que nuestros estudiantes no solo aprendan de cine, sino que reflexionen sobre temas que marcan a su generación. ‘Agustín’ muestra las dudas, miedos y decisiones de los adolescentes, y cómo estas pueden definir su futuro. Es una película hecha por jóvenes y para jóvenes”, explicó Marcelo Rodríguez, jefe del Departamento de Cultura de Villa Caritas y San Pedro.

La cinta forma parte del proyecto Creativita Cine, una iniciativa educativa con más de una década de trayectoria que transforma las aulas en espacios de creación artística. A través del cine, los estudiantes abordan problemáticas contemporáneas como la salud mental, la presión social y el autoconocimiento, utilizando el arte como herramienta de crecimiento personal y comunitario.

Con esta nueva producción, Villa Caritas y San Pedro consolidan su propuesta pionera de cine escolar en el Perú, donde los jóvenes no solo son espectadores, sino autores de historias que hablan de ellos mismos y de su generación.

